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РИА Новости

"Билайн" пообещал в ближайшее время устранить сбой в работе сервисов

16:52 20.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфис обслуживания абонентов компании "Билайн" в Москве
Офис обслуживания абонентов компании Билайн в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Офис обслуживания абонентов компании "Билайн" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сотовый оператор "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") работает над устранением сбоя, из-за которого у части абонентов могли возникнуть трудности с получение sms от банков, обещает в ближайшее время восстановить работу сервисов в полном объеме, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ряд абонентов ранее в пятницу сообщили о сбоях в работе сети "Билайн", из-за которого не приходили sms от банков, свидетельствуют данные портала downdetector.
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"У части абонентов "Билайн" могли наблюдаться временные проблемы с получением sms от некоторых банковских сервисов. На текущий момент проблема уже идентифицирована, специалисты работают над ее устранением. В ближайшее время сервис будет доступен в полном объеме", - сказали в пресс-службе оператора.
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