Суд арестовал подозреваемого в убийстве нижегородского бизнесмена

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен — РИА Новости. Жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в убийстве известного местного предпринимателя Виктора Ворошилова, арестовали на 2 месяца, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Тело 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено на территории гаражного кооператива в Ленинском районе Нижнего Новгорода вечером во вторник. Следователями СК возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Предполагаемый убийца 19 сентября был задержан в Чувашии. При допросе он сообщил следователям СК, что в ходе возникшего при встрече конфликта с Ворошиловым нанес предпринимателю удар кирпичом по голове, а затем оттащил тело к автомобилю, поджег его и уехал.
"Суд избрал меру пресечения 31-летнему нижегородцу – он арестован на два месяца", - сообщили агентству в пресс-службе регионального СУСК.
Ворошилов работал генеральным директором завода "Багем" по продаже автомобильных нестандартных и специализированных прицепов, который располагается в городе Богородске Нижегородской области.