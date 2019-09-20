Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T16:49Z
https://ria.ru/20190920/1558936716.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151252/69/1512526952_0:0:2770:1558_1036x0_80_0_0_587dcd9d8b769a8e68af41c2b32ba689.jpg
РИА Новости

Суд арестовал подозреваемого в убийстве нижегородского бизнесмена

16:49 20.09.2019
333
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНаручники на решетке
Наручники на решетке
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Наручники на решетке. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен — РИА Новости. Жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в убийстве известного местного предпринимателя Виктора Ворошилова, арестовали на 2 месяца, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Тело 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено на территории гаражного кооператива в Ленинском районе Нижнего Новгорода вечером во вторник. Следователями СК возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Предполагаемый убийца 19 сентября был задержан в Чувашии. При допросе он сообщил следователям СК, что в ходе возникшего при встрече конфликта с Ворошиловым нанес предпринимателю удар кирпичом по голове, а затем оттащил тело к автомобилю, поджег его и уехал.
Железнодорожный вокзал Брянск-1
Вчера, 14:49РИА Новости
Стали известны подробности убийства сотрудников спецсвязи в Брянске
"Суд избрал меру пресечения 31-летнему нижегородцу – он арестован на два месяца", - сообщили агентству в пресс-службе регионального СУСК.
Ворошилов работал генеральным директором завода "Багем" по продаже автомобильных нестандартных и специализированных прицепов, который располагается в городе Богородске Нижегородской области.
310001
Обсудить 0
Нижний НовгородПроисшествия
Рекомендуем
Обстановка на месте стрельбы у станции метро Рязанский проспект
В полиции рассказали о погибшем в московском метро сотруднике
РИА
Новости
Автомобиль скорой медицинской помощи
Под Владимиром фельдшера осудили за смерть пациентки
Обстановка на месте стрельбы у станции метро Рязанский проспект
Суд в Москве арестовал обвиняемого по делу об убийстве полицейского в метро
Дмитрий Мезенцев
Российский посол в Минске рассказал о программе интеграции с Белоруссией
Лента
новостей
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова помогла вернуть из Таджикистана мальчика, брошенного матерью
Железнодорожный вокзал Брянск-1
Стали известны подробности убийства сотрудников спецсвязи в Брянске
Сотрудники в офисе
Эксперты назвали опасные последствия четырехдневной рабочей недели
Молоток судьи
Фигурантам дела о нападении на больницу в Петербурге дали до 13 лет колонии
Кадр из сериала Васильевский остров
Умер актер из "Брата" и "Улиц разбитых фонарей" Игорь Шибанов
Старт продаж новых iPhone в России
Новые iPhone начали перепродавать на вторичном рынке с наценкой
Репродукция иконы Андрея Рублева Апостол Павел из собрания Государственной Третьяковской галереи
Найдено возможное место крушения корабля апостола Павла
Пьяный мужчина
В России треть смертей мужчин до 60 лет связана с алкоголем, заявил эксперт
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17МИД прокомментировал претензии французский властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
Лента новостейМолния