Суд арестовал подозреваемого в убийстве нижегородского бизнесмена

Тело 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено на территории гаражного кооператива в Ленинском районе Нижнего Новгорода вечером во вторник. Следователями СК возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Предполагаемый убийца 19 сентября был задержан в Чувашии. При допросе он сообщил следователям СК, что в ходе возникшего при встрече конфликта с Ворошиловым нанес предпринимателю удар кирпичом по голове, а затем оттащил тело к автомобилю, поджег его и уехал.