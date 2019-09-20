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РИА Новости
Союзное государство

Российский посол в Минске рассказал о программе интеграции с Белоруссией

16:45 20.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
МИНСК, 20 сен - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что парафированная белорусским и российским премьерами программа действий по углублению интеграции в Союзном государстве не предполагает шагов, нарушающих принципы суверенитета и независимости.
"Я не вижу сегодня оснований для кривотолков, потому что никто никогда не позволит шагов, которые каким-то образом нарушают принципы суверенитета, независимости двух наших государств", - сказал Мезенцев журналистам в пятницу в Минске, комментируя парафированную премьерами программу.
Он подчеркнул, что "разговор сегодня (идет - ред.) о сближении национальных законодательств, (сближении - ред.) в социально-экономической сфере". "Речь не идет о таких шагах, которые каким-либо образом могут поставить под сомнение ту успешную работу по совершенствованию государственного управления, которая ведется как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь", - добавил дипломат.
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Почему Москва и Минск не окажутся в одной стране
В конце 2018 года Минск и Москва договорились о создании рабочей группы по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, позже стороны обменялись предложениями по сотрудничеству. С российской стороны этой группой руководит глава Минэкономразвития Максим Орешкин, с белорусской – глава Минэкономики Дмитрий Крутой. Крутой отмечал, что стороны договорились разработать унифицированное законодательство к середине следующего года, а также запустить на единых правилах рынки нефти и газа, рынки промышленной продукции, сельхозпродукции, транспортный рынок уже с 2021 года. Восьмого декабря Минск и Москва будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу по углублению интеграции. 6 сентября в Горках премьеры двух стран парафировали программу действий по интеграции, а также утвердили перечень из 31 "дорожной карты".
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Союзное государствоДмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссия
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