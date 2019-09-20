Российский посол в Минске рассказал о программе интеграции с Белоруссией

МИНСК, 20 сен - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что парафированная белорусским и российским премьерами программа действий по углублению интеграции в Союзном государстве не предполагает шагов, нарушающих принципы суверенитета и независимости.

"Я не вижу сегодня оснований для кривотолков, потому что никто никогда не позволит шагов, которые каким-то образом нарушают принципы суверенитета, независимости двух наших государств", - сказал Мезенцев журналистам в пятницу в Минске, комментируя парафированную премьерами программу.

Он подчеркнул, что "разговор сегодня (идет - ред.) о сближении национальных законодательств, (сближении - ред.) в социально-экономической сфере". "Речь не идет о таких шагах, которые каким-либо образом могут поставить под сомнение ту успешную работу по совершенствованию государственного управления, которая ведется как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь", - добавил дипломат.