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РИА Новости

ВС Абхазии отказался признать итоги второго тура выборов недействительными

16:39 20.09.2019 (обновлено: 16:43 20.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СУХУМ, 20 сен - РИА Новости. Верховный суд Абхазии отказался удовлетворить иск проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии о признании итогов II тура выборов президента республики недействительными, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд ... решил ... в удовлетворении административного искового заявления с просьбой признать незаконным и недействительным решение Центральной избирательной комиссии ... об итогах выборов президента Республики Абхазия отказать", - сказал судья Генри Гамисония.
Обжаловать данное решение в кассационном порядке можно в течение 20 дней.
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. ЦИК объявил итоговые результаты - победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов. Проигравший выборы президента Квициния 11 сентября подал иск в Верховный суд Абхазии о признании недействительным и незаконным решение ЦИК об итогах второго тура.
Сухум
Вчера, 14:22РИА Новости
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