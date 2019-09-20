ВС Абхазии отказался признать итоги второго тура выборов недействительными

"Суд ... решил ... в удовлетворении административного искового заявления с просьбой признать незаконным и недействительным решение Центральной избирательной комиссии ... об итогах выборов президента Республики Абхазия отказать", - сказал судья Генри Гамисония.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. ЦИК объявил итоговые результаты - победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов. Проигравший выборы президента Квициния 11 сентября подал иск в Верховный суд Абхазии о признании недействительным и незаконным решение ЦИК об итогах второго тура.