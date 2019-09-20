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РИА Новости

Защита Кочаряна хочет предложить судье взять самоотвод

16:38 20.09.2019
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк Роберт Кочарян
 Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Роберт Кочарян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 сен – РИА Новости. Защита бывшего президента Армении Роберта Кочаряна собирается предложить судье по его делу взять самоотвод, сказал на судебном заседании и в пятницу адвокат бывшего главы государства Айк Алумян.
Ранее в пятницу судья по делу Анна Данибекян повторно отказалась освобождать Кочаряна. В первый раз она отклонила ходатайство об освобождении 17 сентября.
"Мы намерены представить ходатайство, предлагая вам взять самоотвод. Дайте нам время, чтобы оформить это ходатайство, потому что творимый вами произвол дает основания утверждать, что вы неспособны осуществлять правосудие и находитесь под влиянием того лагеря, который осуществляет политическое преследование Кочаряна", - сказал адвокат
По его словам, "решения судьи приняты под грубым, открытым и беспрецедентным давлением". "Суд стал инструментом для политических преследований Кочаряна, инструмент исполнительной власти. Это уже делается открыто и не скрывается никем. Вас лишили собственной воли", - отметил Алумян.
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Ранее Конституционный суд Армении признал антиконституционной и недействительной статью УПК, перечисляющую случаи, при которых уголовное преследование невозможно. Такое решение было принято с учетом того, что статья не предусматривает неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защитой. Адвокаты Кочаряна подали ходатайство в суд первой инстанции Еревана, требуя его освобождения.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.
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