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РИА Новости

СК начал проверку после того, как в Турции пострадали дети из России

16:36 20.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать ход проверки следственными органами по Свердловской области факта получения ожогов двумя детьми в Турции, сообщается на сайте ведомства.
Двое детей 3,5 года и 10 лет из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла, которым их случайно облили на ужине в турецком отеле. По словам отца пострадавших, инцидент произошел в поселке Кестель, ошибку допустил во время шоу, посвященного завершению тура, повар отеля. Мужчина сообщил, что пострадали восемь туристов из разных стран.
"Председатель СК России поручил тщательно разобраться в обстоятельствах получения травм детьми на территории Турецкой Республики", - говорится в сообщении.
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