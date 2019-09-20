СК начал проверку после того, как в Турции пострадали дети из России

Двое детей 3,5 года и 10 лет из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла, которым их случайно облили на ужине в турецком отеле. По словам отца пострадавших, инцидент произошел в поселке Кестель, ошибку допустил во время шоу, посвященного завершению тура, повар отеля. Мужчина сообщил, что пострадали восемь туристов из разных стран.