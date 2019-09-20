Ритейлеры рассказали о первых продажах новых смартфонов iPhone

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Спрос на новые смартфоны iPhone в первые часы продаж, стартовавших в пятницу, оказался выше прошлогоднего, в некоторых торговых сетях - в разы, рассказали РИА Новости представители крупнейших российских ритейлеров.

Apple 10 сентября представила три новых смартфона - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартовали в России с 18 сентября (в других странах - с 13 сентября), продажи начались 20 сентября одновременно с другими странами.

Первые продажи

Первые часы продаж новинок показали высокий спрос на них, рассказали ритейлеры.

"Смартфоны новой линейки Apple пользуются заметным спросом. В "М.Видео" и "Эльдорадо" за первые несколько часов продажи, которые стартовали в 8.00 по местному времени, выросли вчетверо в сравнении со стартом линейки iPhone ХS годом ранее, - рассказали в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".

"В сети re:Store iPhone 11 и iPhone 11 Pro показали трехкратный рост по сравнению с продуктами прошлого года за аналогичный период. Сейчас в свободной продаже еще есть телефоны, но самые популярные можно найти не везде, так что если покупатели не предзаказали, то рекомендуем предварительно звонить и выяснять, есть ли нужные телефоны в наличие в конкретном магазине", - сказала представитель re:Store Людмила Семушина.

В "Связном" и Cstore продажи новых iPhone за первые четыре часа оказались выше прошлогодних на 40%, рассказали в компании. "Наши покупатели сделали первые приобретения буквально через несколько минут после официального старта продаж", – сказал вице-президент по продажам компании "Связной" Давид Борзилов.

Представитель сети "Билайн" Екатерина Казаченко рассказала, что итоги предзаказов на новинки iPhone в этом году оказались значительно выше, чем на новые смартфоны 2018 года: количество активных предзаказов выросло втрое, также покупатели в разы чаще сразу оплачивали предзаказы онлайн. "В первые часы после старта продаж посетители салонов "Билайн" активно забирают новинки по предзаказам. Также часть покупателей уже получили новые смартфоны, воспользовавшись услугой "Быстрая доставка" за два часа", - сказала Казаченко.

В МТС количество предзаказов на новую линейку iPhone 11 вдвое больше, чем на iPhone XS, XS Max и XR годом ранее. "На это повлияли как технические изменения смартфонов — новые камеры, улучшенная автономность, так и выгодные маркетинговые предложения от МТС", - сказал представитель компании Алексей Меркутов.

В Ozon первая партия iPhone разошлась за четыре часа, но интерес к новинкам не утихает - число поисковых запросов по новым моделям выросло в 2,5 раза по сравнению с предыдущими днями недели, рассказали в компании. Там добавили, что если в прошлые годы спрос приходился на Москву и крупнейшие миллионники - Санкт-Петербург и Казань, то в 2019 году флагманские модели iPhone активно поехали в отдаленные регионы - в топе Амурская область, Хабаровский край и республика Коми. "Там выбор в офлайн ограничен, и в случае с флагманскими моделями iPhone покупка онлайн для многих жителей России — практически единственная возможность купить новинку в первый день продаж. Учитывая, что Ozon в 2019 году сократил срок доставки в большинство удаленных регионов в 1,5-3 раза, онлайн-покупка теперь стала еще более привлекательным вариантом", - сказали в пресс-службе Ozon.

Самые популярные модели

В "М.Видео-Эльдорадо" больше 50% пришлось на линейку iPhone 11 Pro - как в предзаказах, так и в продажах. Покупатели чаще выбирали iPhone 11 Pro Max на 512 ГБ в темно-зеленом цвете. В линейке iPhone 11 самыми популярными стали модели на 64 ГБ в базовых цветах – черном и белом.

В re:Store максимальное число продаж пришлось на iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max со средним и максимальным объемом памяти в цветах темно-зеленый и "серый космос". Так же высок спрос на iPhone 11 по сравнению с iPhone XR. В абсолютных показателях продажи на iPhone 11 Pro в сети re:Store выше, чем на iPhone 11.

В "Связном" и Cstore по итогам первых часов с момента старта продаж 49% клиентов приобретают версию iPhone 11 на 64 ГБ, в то время как конфигурациям на 128 ГБ и 256 ГБ предпочтение отдается в 46% и 5% случаев соответственно. Самым популярным цветом является черный, также востребованы новые фиолетовый и зеленый. Что касается Pro-версий гаджетов, лидирует версия на 256 ГБ. Объем продаж iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max именно с таким количеством памяти составил 74% от общего числа, на модели с 64 ГБ и 512 ГБ приходится 19% и 7%. Более 50% клиентов заказывают смартфоны в новом темно-зеленом цвете корпуса, на втором месте – классический "серый космос".