Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T16:34Z
https://ria.ru/20190920/1558927153.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155117/49/1551174921_0:0:2984:1680_1036x0_80_0_0_7299f73cd61bd1fc6139077b868123bc.jpg
РИА Новости

Регионы подготовили программы по борьбе с сердечно-сосудистыми болезнями

16:34 20.09.2019
146
© РИА Новости / Евгений СамаринКардиограмма
Кардиограмма
© РИА Новости / Евгений Самарин
Кардиограмма. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Регионы РФ завершили работу над собственными программами по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках соответствующего федерального проекта, сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный специалист Минздрава России по кардиологии Сергей Бойцов.
В рамках федерального проекта, посвященного борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, все регионы должны были представить свои собственные, составленные с учетом местной специфики программы касательно того, как должна быть выстроена кардиопомощь. По словам Бойцова, субъекты не просто завершили работу над программами, но и начали их реализовывать.
Измерение артериального давления
31 августа, 18:17РИА Новости
Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
"Правда, сейчас идет еще доработка, при правительстве Российской Федерации создан проектный комитет, есть даже проектный департамент. Осталось по одному-два каких-то пункта, которые желательно было бы в каждой программе каждого региона доработать. Хотя они уже приняты и они уже работают", – рассказал Бойцов в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты".
Национальный проект в сфере здравоохранения "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" действует с 1 октября прошлого года по 31 декабря 2024 года. Согласно паспорту проекта, его цель – снижение смертности от болезней системы кровообращения. Куратором является заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.
210002
Обсудить 1
РоссияОбщество
Рекомендуем
Вход на станцию метро Некрасовка
Станция "Некрасовка" московского метро открылась после сбоя
РИА
Новости
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху встретился со спецпосланником Трампа на Ближнем Востоке
Сенаторы на заседании Совета Федерации
Председателя Совфеда выберут 25 сентября
Девушка курит электронную сигарету
Электронные сигареты не избавляют от зависимости, заявил кардиолог
Лента
новостей
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон заявил о перезагрузке отношений с Россией
Пенсионерка проходит обучение
Столичных пенсионеров научат ивриту в рамках "Московского долголетия"
Отель в Анталье
На РТФО потребовали, чтобы персонал турецких отелей мог говорить на русском
Наручники на решетке
Суд арестовал подозреваемого в убийстве нижегородского бизнесмена
Пьяный мужчина
В России треть смертей мужчин до 60 лет связана с алкоголем, заявил эксперт
Обстановка на месте стрельбы у станции метро Рязанский проспект
В полиции рассказали о погибшем в московском метро сотруднике
Карета скорой помощи в Пакистане
В Пакистане с января почти девять тысяч человек заболели лихорадкой денге
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме Среда для жизни: города в Великом Новгороде. 20 сентября 2019
Медведев призвал чиновников мечтать, решая вопросы развития городов
Консервированные овощи
Овощи в 2019 году могут подорожать раньше обычного, считают в ЦБ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17МИД прокомментировал претензии французский властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
Лента новостейМолния