Регионы подготовили программы по борьбе с сердечно-сосудистыми болезнями

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Регионы РФ завершили работу над собственными программами по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках соответствующего федерального проекта, сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный специалист Минздрава России по кардиологии Сергей Бойцов.

В рамках федерального проекта, посвященного борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, все регионы должны были представить свои собственные, составленные с учетом местной специфики программы касательно того, как должна быть выстроена кардиопомощь. По словам Бойцова, субъекты не просто завершили работу над программами, но и начали их реализовывать.

"Правда, сейчас идет еще доработка, при правительстве Российской Федерации создан проектный комитет, есть даже проектный департамент. Осталось по одному-два каких-то пункта, которые желательно было бы в каждой программе каждого региона доработать. Хотя они уже приняты и они уже работают", – рассказал Бойцов в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты".