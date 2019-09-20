Станция "Некрасовка" московского метро открылась после сбоя

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Станция "Некрасовка" Некрасовской линии московского метрополитена снова открыта, движение на ветке восстановлено и вводится в график, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Ранее сообщалось, что "Некрасовка" закрыта по техническим причинам, движение поездов до нее было временно приостановлено, поезда ходили только на участке "Косино" - "Лухмановская".
"Станция "Некрасовка" открыта. Движение поездов на Некрасовской линии восстановлено. Нужно время для введения в график", - говорится в сообщении.