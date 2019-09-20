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РИА Новости

ДНР опасается провокаций со стороны Украины во время Генассамблеи ООН

16:33 20.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Служащий народной милиции Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские силовики готовят провокации в Донбассе в период проведения сессии Генассамблеи ООН, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что он в рамках рабочего визита в Нью-Йорк 23-26 сентября выступит на дебатах сессии Генассамблеи ООН, а также проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом.
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"Нам стало известно о планируемом руководством Украины, новом витке кровопролития в Донбассе, который будет использован в качестве "политического катализатора" на заседании Генеральной ассамблеи ООН 23 сентября и во время встречи Зеленского с Трампом, запланированной на 25 сентября", - сказал Басурин.
По его словам, командующий операцией Объединенных сил (ООС) Украины Владимир Кравченко отдал указания "на проведение провокаций на горловском направлении с освещением подконтрольными СМИ". "Призываем международных наблюдателей СММ ОБСЕ обратить пристальное внимание на деятельности вооруженных формирований Украины в период заседания Генеральной ассамблеи ООН", - добавил Басурин.
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