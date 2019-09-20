ДНР опасается провокаций со стороны Украины во время Генассамблеи ООН

ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские силовики готовят провокации в Донбассе в период проведения сессии Генассамблеи ООН, сообщил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что он в рамках рабочего визита в Нью-Йорк 23-26 сентября выступит на дебатах сессии Генассамблеи ООН, а также проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом.

"Нам стало известно о планируемом руководством Украины, новом витке кровопролития в Донбассе, который будет использован в качестве "политического катализатора" на заседании Генеральной ассамблеи ООН 23 сентября и во время встречи Зеленского с Трампом, запланированной на 25 сентября", - сказал Басурин.