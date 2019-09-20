В работе "ВТБ-Онлайн" произошел сбой

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Некоторые клиенты ВТБ испытывают затруднения при попытке входа в мобильное приложение кредитной организации "ВТБ-Онлайн", сообщили РИА Новости клиенты банка. В call-центре ВТБ сообщили о возникающих ошибках в индивидуальном порядке.

Так, при попытке входа в мобильное приложение банка всплывает окно "Система временно недоступна". РИА Новости направило запрос в ВТБ.