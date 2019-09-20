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РИА Новости

В работе "ВТБ-Онлайн" произошел сбой

16:26 20.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип банка "ВТБ"
Логотип банка ВТБ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип банка "ВТБ" . Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Некоторые клиенты ВТБ испытывают затруднения при попытке входа в мобильное приложение кредитной организации "ВТБ-Онлайн", сообщили РИА Новости клиенты банка. В call-центре ВТБ сообщили о возникающих ошибках в индивидуальном порядке.
Так, при попытке входа в мобильное приложение банка всплывает окно "Система временно недоступна". РИА Новости направило запрос в ВТБ.
"У некоторых клиентов в индивидуальном порядке вот такая ошибка возникает, специалисты разбираются", - рассказал сотрудник call-центра ВТБ в беседе с корреспондентом РИА Новости, посоветовав воспользоваться сервисами банка через веб-версию "ВТБ-Онлайн".
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
30 августа, 12:46РИА Новости
В работе "Сбербанк Онлайн" произошел сбой
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ВТБРоссияТехнологииЭкономика
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