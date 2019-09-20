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РИА Новости

В Пакистане с января почти девять тысяч человек заболели лихорадкой денге

16:25 20.09.2019
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© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане
Карета скорой помощи в Пакистане
© Flickr / Wasif Malik
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Специалисты зафиксировали по меньшей мере 8,9 тысячи случаев заражения лихорадкой денге в Пакистане, 16 человек скончались от заболевания в течение этого года, сообщает газета Dawn со ссылкой на данные национального института здравоохранения.
Глава отделения эпидемиологического надзора института Рана Сафдар сообщил журналистам, что больше всего случаев заболевания было зафиксировано в пакистанской провинции Синд - 2132, а 2076 - в провинции Пенджаб, причем в это число не включены 43 человека, которые заболели там, но сами из других провинций. Затем по убывающей идут провинции Белуджистан - 1772 случая, Хайбер-Пахтунхва, где 1612 заразившихся, 1206 случаев - в столице страны Исламабаде, а в контролируемой Пакистаном части Джамму и Кашмира - их 92.
"По меньшей мере восемь человек погибли в Синде, по трое - в Исламабаде и Белуджистане, и о двоих погибших сообщалось в Пенджабе", - добавил Сафдар.
При этом агентству Синьхуа Сафдар передал другие данные. Так, в восточной провинции Пенджаб, по его словам, заразилось 2816 человек, а в Исламабаде - 1210. В результате общее число заразившихся достигло 9634. Он отметил также, что местные власти принимают меры предосторожности для борьбы с вирусной инфекцией.
Пациенты с лихорадкой денге в больнице Сан-Лазаро в Маниле, Филиппины
20 августа, 19:45Акценты
Филиппины в плену смертельной лихорадки денгеПочти 200 тысяч человек заразились лихорадкой денге на Филиппинах. Погибшие исчисляются сотнями. Из-за огромного числа инфицированных, власти страны были вынуждены объявить "национальную эпидемию".
По данным Всемирной организации здравоохранения, денге переносится при укусах комаров, инфицированных каким-либо одним из четырех вирусов денге.
Лихорадка денге, симптомы которой варьируются от сильной головной боли и высокой температуры до внутренних кровотечений, опасна прежде всего возможностью повторных заболеваний: у больного, перенесшего лихорадку, вырабатывается иммунитет только к одной из четырех вариаций вируса, вызывающих ее. Повторные заболевания обычно протекают тяжелее первичных, и с ними связано наибольшее количество смертельных случаев. Чаще всего лихорадкой денге заболевают дети и люди среднего и пожилого возраста, однако до половины смертельных случаев приходится на взрослых людей в возрасте от 20 до 40 лет. Специальных противовирусных лекарств от денге нет.
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