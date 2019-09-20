В Пакистане с января почти девять тысяч человек заболели лихорадкой денге

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Специалисты зафиксировали по меньшей мере 8,9 тысячи случаев заражения лихорадкой денге в Пакистане, 16 человек скончались от заболевания в течение этого года, сообщает газета Специалисты зафиксировали по меньшей мере 8,9 тысячи случаев заражения лихорадкой денге в Пакистане, 16 человек скончались от заболевания в течение этого года, сообщает газета Dawn со ссылкой на данные национального института здравоохранения.

Глава отделения эпидемиологического надзора института Рана Сафдар сообщил журналистам, что больше всего случаев заболевания было зафиксировано в пакистанской провинции Синд - 2132, а 2076 - в провинции Пенджаб, причем в это число не включены 43 человека, которые заболели там, но сами из других провинций. Затем по убывающей идут провинции Белуджистан - 1772 случая, Хайбер-Пахтунхва, где 1612 заразившихся, 1206 случаев - в столице страны Исламабаде, а в контролируемой Пакистаном части Джамму и Кашмира - их 92.

"По меньшей мере восемь человек погибли в Синде, по трое - в Исламабаде и Белуджистане, и о двоих погибших сообщалось в Пенджабе", - добавил Сафдар.

При этом агентству Синьхуа Сафдар передал другие данные. Так, в восточной провинции Пенджаб, по его словам, заразилось 2816 человек, а в Исламабаде - 1210. В результате общее число заразившихся достигло 9634. Он отметил также, что местные власти принимают меры предосторожности для борьбы с вирусной инфекцией.

По данным Всемирной организации здравоохранения, денге переносится при укусах комаров, инфицированных каким-либо одним из четырех вирусов денге.