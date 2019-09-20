Электронные сигареты не избавляют от зависимости, заявил кардиолог

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Электронные сигареты еще ни разу не помогли избавиться от никотиновой зависимости, сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный специалист Минздрава России по кардиологии Сергей Бойцов.

"Есть одна очень серьезная опасность, которая сейчас образовалась, – это электронные средства доставки никотина, вейпы. Попытка представить этот способ потребления никотина как способа уменьшения зависимости, переходной фазы – это все уловки. Я еще не знаю ни одного случая, когда это кому-то помогло избавиться от зависимости", – рассказал Бойцов в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты".

По словам кардиолога, еще не получены результаты последних исследований, но есть основания предполагать, что эксперты обнаружат тенденцию к увеличению частоты потребления никотина среди подростков и молодежи за счет электронных средств курения.

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова ранее сообщила о готовности законопроекта о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости. По ее словам, в правительстве позицию Минздрава по этому вопросу разделяют.