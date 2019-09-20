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РИА Новости

В Крыму объяснили, почему туристы предпочли Турции курорты Юга России

16:20 20.09.2019 (обновлено: 16:28 20.09.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Курорты Крыма по итогам летнего сезона были более востребованы у россиян, чем турецкие, по ряду объективных и закономерных причин, среди которых безопасность отдыха и большое количество доступных туристических предложений, заявил РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Ранее аналитики туристического портала ТурСтат составили рейтинг самых популярных курортных направлений отдыха россиян в 2019 году, согласно которому Краснодарский край и Крым обогнали Турцию по итогам лета. Так, на курортах Краснодарского края летом отдохнули 10,5 миллиона человек, на курортах Крыма – более 5 миллионов туристов, в Турции - 3,5 миллиона туристов.
"Это связано с рядом объектных и закономерных причин. Во-первых, более безопасно, комфортно и понятно отдыхать в собственной стране, особенно если речь идет о семейном отдыхе. И это факт. В Крыму возросло количество туристов, приезжающих на отдых семьями с детьми. Во-вторых, растет в целом качество и комфортабельность предоставляемых услуг", - сказал Волченко.
Кроме того, по его словам, рост спроса на отдых в Крыму также был связан с большим количеством доступных туристических предложений, прежде всего, для организованных групп туристов.
"Мы с уважением относимся к нашим конкурентам, но крымские туры и предложения отдыха во многом были сравнимы и выигрышней с точки зрения ценовой политики по отношению к турецким. Кроме того, постоянно улучшающаяся логистика, новые объекты туристической инфраструктуры, богатейшее природное и культурное наследие своей страны - всё это стимулы в совокупности определяющие результат", - сказал министр.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Вчера, 15:29Сказано в эфире
Ганжара: Крым должен стать "витриной" России Сергея Аксенова переизбрали главой Крыма на следующие пять лет. Как отметил в эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара, властям республики многое удалось сделать, но работы еще предстоит немало.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)ТурцияКрымРоссияОбщество
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