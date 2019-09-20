В Крыму объяснили, почему туристы предпочли Турции курорты Юга России

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Курорты Крыма по итогам летнего сезона были более востребованы у россиян, чем турецкие, по ряду объективных и закономерных причин, среди которых безопасность отдыха и большое количество доступных туристических предложений, заявил РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Ранее аналитики туристического портала ТурСтат составили рейтинг самых популярных курортных направлений отдыха россиян в 2019 году, согласно которому Краснодарский край и Крым обогнали Турцию по итогам лета. Так, на курортах Краснодарского края летом отдохнули 10,5 миллиона человек, на курортах Крыма – более 5 миллионов туристов, в Турции - 3,5 миллиона туристов.

"Это связано с рядом объектных и закономерных причин. Во-первых, более безопасно, комфортно и понятно отдыхать в собственной стране, особенно если речь идет о семейном отдыхе. И это факт. В Крыму возросло количество туристов, приезжающих на отдых семьями с детьми. Во-вторых, растет в целом качество и комфортабельность предоставляемых услуг", - сказал Волченко.

Кроме того, по его словам, рост спроса на отдых в Крыму также был связан с большим количеством доступных туристических предложений, прежде всего, для организованных групп туристов.