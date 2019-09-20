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РИА Новости
Культура

Ричард Хоули записал кавер на песню Боба Дилана для "Острых козырьков"

23:52 20.09.2019
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© BBC Кадр из сериала "Заточенные кепки"
Кадр из сериала Заточенные кепки
© BBC
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Британский музыкант Ричард Хоули записал кавер на песню Боба Дилана Ballad Of A Thin Man для финала пятого сезона сериала "Острые козырьки", видео которого опубликовали на YouTube, сообщает NME.

"Я, группа и наши семьи — все мы большие поклонники этого сериала и, конечно, Дилана", — рассказал Хоули об участии в проекте.

Кавер стал первым синглом со времени выхода его последнего альбома Further в мае этого года.
Композиция Ballad Of A Thin Man была выпущена американским музыкантом Бобом Диланом на альбоме Highway 61 Revisited (1965 год).
Кадр из сериала Острые козырьки
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