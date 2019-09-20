Трамп иронично прокомментировал выход мэра Нью-Йорка из предвыборной гонки

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с иронией назвал "шокирующим" выход из предвыборной гонки мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, которого ранее называл самым плохим мэром в стране.

Билл де Блазио в пятницу выбыл из гонки за номинацию Демократической партии в президенты США. Его кампания длилась четыре месяца и часто высмеивалась. Согласно многим национальным опросам, его поддерживал всего 1% избирателей, а иногда даже меньше.

"О нет, действительно значимая политическая новость, вероятно, самая громкая история за многие годы! Мэр Нью-Йорка на полставки, Билл де Блазио, который имел ровно нулевую поддержку избирателей, но обладал огромным потенциалом для роста, шокирующе выбыл из президентской гонки. Нью-Йорк опустошен, он возвращается домой!" - написал Трамп в своем Twitter