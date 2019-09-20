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РИА Новости

Трамп иронично прокомментировал выход мэра Нью-Йорка из предвыборной гонки

16:14 20.09.2019
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Tom Brenner
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с иронией назвал "шокирующим" выход из предвыборной гонки мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, которого ранее называл самым плохим мэром в стране.
Билл де Блазио в пятницу выбыл из гонки за номинацию Демократической партии в президенты США. Его кампания длилась четыре месяца и часто высмеивалась. Согласно многим национальным опросам, его поддерживал всего 1% избирателей, а иногда даже меньше.
"О нет, действительно значимая политическая новость, вероятно, самая громкая история за многие годы! Мэр Нью-Йорка на полставки, Билл де Блазио, который имел ровно нулевую поддержку избирателей, но обладал огромным потенциалом для роста, шокирующе выбыл из президентской гонки. Нью-Йорк опустошен, он возвращается домой!" - написал Трамп в своем Twitter.
Мэр Нью-Йорка был 24 представителем Демократической партии, заявившим о своем участии в гонке за президентское кресло. Как ожидается, съезд партии, на котором будет выбран кандидат на выборах президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в городе Милуоки, штат Висконсин. Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.
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Билл де БлазиоДональд ТрампНью-Йорк (город)СШАВ мире
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