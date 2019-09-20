Суд в Армении отказался освобождать Кочаряна из-под ареста

ЕРЕВАН, 20 сен – РИА Новости. Суд в Армении в пятницу повторно отказался освобождать из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна, передает корреспондент РИА Новости.

"Отклонить ходатайство адвокатов Кочаряна об изменении меры пресечения Кочаряну", - сказала на судебном заседании оглашая решение судья по делу Анна Данибекян.

Во вторник, 17 сентября Данибекян уже отклонила ходатайство адвокатов об освобождении Кочаряна. В тот же день защита бывшего главы государства попросила суд освободить его под залог либо применить меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Адвокат Кочаряна Айк Алумян выразил мнение, что причиной отклонения первого ходатайства об освобождении бывшего президента стало давление на суд со стороны высокопоставленных должностных лиц.

Ранее Конституционный суд Армении признал антиконституционной и недействительной статью УПК, перечисляющую случаи, при которых уголовное преследование невозможно. Такое решение было принято с учетом того, что статья не предусматривает неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защитой. Адвокаты Кочаряна подали ходатайство в суд первой инстанции Еревана, требуя его освобождения.