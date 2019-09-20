Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T16:17Z
https://ria.ru/20190920/1558920248.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155589/75/1555897589_120:46:1000:541_1036x0_80_0_0_9a44b500849c7545103308143ae9f6fd.jpg
РИА Новости

Суд в Армении отказался освобождать Кочаряна из-под ареста

16:13 20.09.2019 (обновлено: 16:17 20.09.2019)
369
© Sputnik / Арам НерсесянРоберт Кочарян в суде
Роберт Кочарян в суде
© Sputnik / Арам Нерсесян
Роберт Кочарян в суде. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 сен – РИА Новости. Суд в Армении в пятницу повторно отказался освобождать из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна, передает корреспондент РИА Новости.
"Отклонить ходатайство адвокатов Кочаряна об изменении меры пресечения Кочаряну", - сказала на судебном заседании оглашая решение судья по делу Анна Данибекян.
Во вторник, 17 сентября Данибекян уже отклонила ходатайство адвокатов об освобождении Кочаряна. В тот же день защита бывшего главы государства попросила суд освободить его под залог либо применить меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Адвокат Кочаряна Айк Алумян выразил мнение, что причиной отклонения первого ходатайства об освобождении бывшего президента стало давление на суд со стороны высокопоставленных должностных лиц.
Ранее Конституционный суд Армении признал антиконституционной и недействительной статью УПК, перечисляющую случаи, при которых уголовное преследование невозможно. Такое решение было принято с учетом того, что статья не предусматривает неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защитой. Адвокаты Кочаряна подали ходатайство в суд первой инстанции Еревана, требуя его освобождения.
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
12 сентября, 14:14РИА Новости
Кочарян назвал дело против него самым позорным в истории Армении
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.
400002
Обсудить 0
Роберт КочарянАрменияВ мире
Рекомендуем
Роберт Кочарян
Защита Кочаряна хочет предложить судье взять самоотвод
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп иронично прокомментировал выход мэра Нью-Йорка из предвыборной гонки
Президент Украины Владимир Зеленский
Встречу Зеленского и Трампа запланировали на 25 сентября
Автомобиль скорой медицинской помощи
Под Владимиром фельдшера осудили за смерть пациентки
Лента
новостей
Ереван
Правящая в Армении партия запустила процесс импичмента главы КС
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
РПЦ не будет наказывать священников за поддержку задержанных на митингах
Вид австралийского города Сидней
Около трехсот тысяч австралийцев вышли на климатический митинг
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский следил за делом Устинова, однако отказался его комментировать
Эмблема Украины на борту корабля берегового охраны в порту Мариуполя
СМИ: из офиса президента Украины изымут документы о военном положении
Рига
Посол России в Латвии уверен, что санкциям придет конец
Давид Тоноян
Глава Минобороны Армении не исключил диверсификацию закупок вооружений
Выступление исполнителя Slowthai
Британский рэпер вынес на сцену "отрубленную голову" Бориса Джонсона
Раскопки на месте тайного захоронения в Халиско, Мексика
В Мексике нашли пакеты с человеческими останками
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17МИД прокомментировал претензии французский властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
Лента новостейМолния