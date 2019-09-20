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РИА Новости
Архангельская область

В Архангельске открылся рыбоперерабатывающий завод

16:09 20.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкОхлажденный лосось в производственном цехе рыбоперерабатывающего предприятия
Охлажденный лосось в производственном цехе рыбоперерабатывающего предприятия
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
АРХАНГЕЛЬСК, 20 сен – РИА Новости. Новый рыбоперерабатывающий завод с проектной мощностью 16,8 тысячи тонн продукции в год открылся в Архангельске, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Заказчиком строительства выступил Архангельский опытный водорослевый комбинат. Новое предприятие создано по договору с Росрыболовством, согласно которому комбинату после ввода завода в эксплуатацию будет предоставлена инвестиционная квота в объеме 2400 тонн трески и пикши. При этом компания берет на себя обязательство обеспечить не менее 70 % переработки указанной рыбы на собственных мощностях, говорится в сообщении.
Проектная мощность нового рыбзавода – 16,8 тысячи тонн продукции в год: рыбные стейки, филе, котлеты, фарш. На предприятии также планируют освоить выпуск рыбных наггетсов.

"Предоставление инвестиционных квот как механизм развития отрасли показало свою эффективность. Сегодня мы регулярно запускаем современные предприятия, спускаем на воду новые рыбопромысловые суда. Таких заводов только в районе Северного бассейна будет построено порядка 20, подобные им в ближайшее время появятся и на Дальнем Востоке. С использованием механизма инвестиционных квот также планируется построить 44 промысловых судна", – цитирует пресс-служба слова руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова на церемонии открытия завода.

По словам губернатора Архангельской области Игоря Орлова, рыбопромышленная отрасль региона сегодня находится на подъеме.
"У нас значительный объем инвестиционных проектов в сфере добычи и переработки водных биологических ресурсов. Для рыбодобывающих компаний сегодня строятся четыре новых судна. Еще несколько находятся в стадии проектирования. Открытие нового современного рыбоперерабатывающего завода решает целый комплекс задач: это и новые рабочие места, и дополнительная налоговая отдача. Но самое главное, это дает возможность обеспечить жителей области высококачественной продукцией по приемлемой цене", – подчеркнул Орлов.
Исполнительный директор АО "Архангельский опытный водорослевый комбинат" Алексей Коротенков уточнил, что предприятие рассчитывает перерабатывать не только объёмы, полученные в рамках инвестиционной квоты, но и рыбу местных рыболовецких колхозов, которые, помимо трески и пикши, добывают сельдь, камбалу и другие виды рыбы. К сотрудничеству предполагается привлечь и местные компании, занимающиеся аквакультурой.
В числе возможных поставщиков – и рыболовецкие предприятия Дальнего Востока. Уже несколько лет в регион по Северному морскому пути с рыбной продукцией приходят суда компании "Доброфлот".
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Строительство рыбзавода обошлось заказчику в 300 миллионов рублей. Такую же сумму в рамках инвестпроекта компания планирует потратить на приобретение рыболовецкого судна. Площадь нового рыбзавода – около 1,5 тысячи квадратных метров. Запуск завода обеспечит создание 90 новых рабочих мест. Около 70% продукции предприятия будет реализовываться потребителям Поморья, добавили в пресс-службе.
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