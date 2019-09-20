Ежегодно активным муниципалитетам будут выделять пять миллиардов рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Правительство РФ ежегодно будет выделять гранты в 5 миллиардов рублей для активных муниципалитетов страны, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
В пятницу Медведев принимает участие в работе форума "Среда для жизни: города" в Великом Новгороде.
"Для поощрения той активности, которая идет непосредственно в муниципалитетах, которая идет непосредственно под контролем мэров, мы запланировали специальные премиальные средства, которые будут распределяться на грантовой основе. Это тоже вполне приличные деньги. Причем будем мы это делать каждый год в размере 5 миллиардов рублей", - заявил он в ходе пленарного заседания "Новые лидеры: как мэры меняют города и страны".
"Среда для жизни" – это всероссийский форум о жилье и городской среде, площадка для профессиональной дискуссии между представителями власти, девелоперами, российскими и международными архитекторами и специалистами в области городской среды. Форум проходит ежегодно в разных городах России, открывая возможности для реальных изменений в городской среде, сплочения жителей и сообществ вокруг важнейших городских тем.