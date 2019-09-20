Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T16:05Z
https://ria.ru/20190920/1558917610.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155891/29/1558912989_0:133:2784:1698_1036x0_80_0_0_86ce8b3c0bd8e9f36fa91860a91fed5e.jpg
РИА Новости

Ежегодно активным муниципалитетам будут выделять пять миллиардов рублей

16:05 20.09.2019
201
© РИА Новости / Александр АстафьевПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время посещения выставки "Города - пространство для развития" в Великом Новгороде
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время посещения выставки Города - пространство для развития в Великом Новгороде
© РИА Новости / Александр Астафьев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время посещения выставки "Города - пространство для развития" в Великом Новгороде
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Правительство РФ ежегодно будет выделять гранты в 5 миллиардов рублей для активных муниципалитетов страны, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
В пятницу Медведев принимает участие в работе форума "Среда для жизни: города" в Великом Новгороде.
"Для поощрения той активности, которая идет непосредственно в муниципалитетах, которая идет непосредственно под контролем мэров, мы запланировали специальные премиальные средства, которые будут распределяться на грантовой основе. Это тоже вполне приличные деньги. Причем будем мы это делать каждый год в размере 5 миллиардов рублей", - заявил он в ходе пленарного заседания "Новые лидеры: как мэры меняют города и страны".
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме Среда для жизни: города в Великом Новгороде. 20 сентября 2019
Вчера, 15:52РИА Новости
Медведев призвал чиновников мечтать, решая вопросы развития городов
"Среда для жизни" – это всероссийский форум о жилье и городской среде, площадка для профессиональной дискуссии между представителями власти, девелоперами, российскими и международными архитекторами и специалистами в области городской среды. Форум проходит ежегодно в разных городах России, открывая возможности для реальных изменений в городской среде, сплочения жителей и сообществ вокруг важнейших городских тем.
100000
Обсудить 0
Дмитрий МедведевРоссияОбществоЭкономика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме Среда для жизни: города в Великом Новгороде. 20 сентября 2019
Медведев призвал чиновников мечтать, решая вопросы развития городов
РИА
Новости
Сенаторы на заседании Совета Федерации
Председателя Совфеда выберут 25 сентября
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Медведев предложил Алиханову подумать "о легком изменении профиля работы"
Рига
Посол России в Латвии уверен, что санкциям придет конец
Лента
новостей
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
Депутат заявил, что Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России
Охлажденный лосось в производственном цехе рыбоперерабатывающего предприятия
В Архангельске открылся рыбоперерабатывающий завод
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский следил за делом Устинова, однако отказался его комментировать
Депутат Адальби Шхагошев
Против Deutsche Welle могут возбудить административное дело, заявил депутат
Рабочая поездка Д. Медведева в Саранск
"Технопарк-Мордовия" признали лучшим государственным технопарком в России
Президент Украины Владимир Зеленский
Встречу Зеленского и Трампа запланировали на 25 сентября
Вид Парижа
В Париже проходит молодежный марш в защиту климата
Президент США Дональд Трамп
Трамп иронично прокомментировал выход мэра Нью-Йорка из предвыборной гонки
Сотрудники в офисе
Эксперты назвали опасные последствия четырехдневной рабочей недели
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17МИД прокомментировал претензии французский властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
Лента новостейМолния