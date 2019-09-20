"Бажов зовет на Урал": свердловчане представили в Москве свои топ-маршруты

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости, Карина Ивашко. Свердловская область представила в российской столице идеи для уральских каникул и наиболее популярные маршруты по региону; масштабная презентация области состоялась в парке "Зарядье" в рамках IV Фестиваля РГО "Открываем Россию заново. Вместе".

"Хребет России", "Открой Урал", "Топ-10 интересных фактов", "Древности и сокровища Урала мирового значения" - весь туристический потенциал свердловчане собрали на интерактивной сенсорной карте-панели, которая привлекает не только внимание россиян, но и иностранцев.

"Например, примечателен тот факт, что, с точки зрения ЮНЕСКО, Екатеринбург является самым компактным городом-миллионником в России. Кроме того, он внесен в список ЮНЕСКО как идеальный город в планировочном решении. Город Верхняя Пышма интересен музеем военной и автомобильной ретро-техники под открытым небом. Первоуральск знаменит обелиском "Европа и Азия", где проходит граница двух континентов. И всем нашим гостям нравится игра – "ой, я в Европе - ой, я в Азии". Сысерть – родина Павла Бажова, который создал мифологический образ наших мест. Это город с очень красивым природным парком "Бажовские места", где находится еще и одно из крупнейших производств фарфора на Урале", - рассказал РИА Новости доцент Уральского государственного педагогического университета Роман Порозов.

По словам Порозова, едва ли не каждый город Свердловской области достоин посещения.

© Фото : предоставлено Центром развития туризма Свердловской области Свердловчане представили в Москве свои топ-маршруты © Фото : предоставлено Центром развития туризма Свердловской области

"Невьянск привлекает туристов наклонной башней XVIII века, с которой связано много легенд и историй. Здесь начиналась империя Демидовых. То есть Невьянск – это еще и дедушка уральских заводов. Каждый год сюда приезжает более ста тысяч путешественников. Город Берёзовский – родина российского золота. Каменск-Уральск знаменит своим уникальным колокольным производством… В Алапаевске часть детства провел Петр Ильич Чайковский. И, конечно, этот город прочно связан с трагической судьбой царской семьи и последнего российского императора", - делится Роман.

По его словам, иностранцы с удивлением обнаруживают, что часть знаменитой Статуи Свободы сделана из уральского металла. Не меньшее удивление вызывает Большой Шигирский идол - самая древняя деревянная скульптура в мире, чей возраст составляет 11 тысяч лет. Уникальность памятника, который можно увидеть в Свердловском краеведческом музее в Екатеринбурге, - в его сохранности: до того, как идол был найден в 1890 году, он тысячелетия пролежал в торфянике.

Топ-5 идей для уральских каникул

Чтобы показать все эти достопримечательности туристам и облегчить им логистику путешествия, Центр развития туризма Свердловской области разработал "топ-5 идей для уральских каникул". На фестивале РГО с презентацией проекта выступила директор центра Эльмира Туканова.

© Фото : предоставлено Центром развития туризма Свердловской области Свердловчане представили в Москве свои топ-маршруты © Фото : предоставлено Центром развития туризма Свердловской области

"В сентябре мы запустили новую рекламную кампанию под названием "Уик-энд на Урале", где представлено топ-5 туристических маршрутов. Это "Бажовское путешествие", "Императорский маршрут", "Самоцветные истории Урала", "Медная столица Урала" - город Верхняя Пышма, "Урал – родина золотодобытчиков". Это готовые туры, но есть варианты и для самостоятельных туристов. Их можно посмотреть на нашей странице , и сформировать себе любое путешествие. Там же есть информация об услугах каршеринга, все службы такси, рекомендации по отелям и возможность их забронировать. Можно заказать экскурсию, скачать аудиогид по Екатеринбургу – они у нас на трех языках: русском, английском и китайском", - рассказала РИА Новости Туканова.

© Фото : предоставлено Центром развития туризма Свердловской области Свердловчане представили в Москве свои топ-маршруты © Фото : предоставлено Центром развития туризма Свердловской области

По ее словам, маршруты сформированы так, что за уик-энд человек может увидеть максимум объектов по выбранной теме и узнать историю как минимум двух городов области.

"Каждый может выбрать путешествие по душе: побольше узнать о "золотой лихорадке", которая началась именно с Урала, побывать в учебной шахте и увидеть, как добывали золото; отправиться по местам Бажова и увидеть красивейшую природу Урала, посетить наши современные музеи, побывать на параде военной техники – уникальность ретро-парка музея в Верхней Пышме в том, что все отреставрированные машины на ходу, и это очень красивое зрелище", - подытожила собеседница РИА Новости.