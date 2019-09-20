Посол России в Латвии уверен, что санкциям придет конец

РИГА, 20 сен - РИА Новости. Санкциям рано или поздно придет конец, искусственное сдерживание естественных процессов малоэффективно, заявил посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов.
"Не сомневаюсь, что торговым войнам, которые подаются некоторыми нашими партнерами под видом санкций, придет логический и естественный конец", - заявил он на бизнес-форуме по вопросам сотрудничества Москвы и Риги.
Он добавил, что "искусственное сдерживание естественных процессов - занятие энергозатратное, дорогое, малоэффективное в долгосрочной перспективе".
Дипломат с радостью отметил прагматичный настрой латышского бизнеса на развитие деловых контактов с российским партнерами. "При этом мы понимаем, что в условиях искусственно создаваемых барьеров и политической ангажированности придерживаться курса на сотрудничество порой нелегко", - добавил он.
1 сентября 2017, 14:00РИА НовостиВведение санкций против России и ответные шаги