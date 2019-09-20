Посол России в Латвии уверен, что санкциям придет конец

РИГА, 20 сен - РИА Новости. Санкциям рано или поздно придет конец, искусственное сдерживание естественных процессов малоэффективно, заявил посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов.

"Не сомневаюсь, что торговым войнам, которые подаются некоторыми нашими партнерами под видом санкций, придет логический и естественный конец", - заявил он на бизнес-форуме по вопросам сотрудничества Москвы и Риги.

Он добавил, что "искусственное сдерживание естественных процессов - занятие энергозатратное, дорогое, малоэффективное в долгосрочной перспективе".