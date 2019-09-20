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РИА Новости

Депутат заявил, что Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России

15:54 20.09.2019 (обновлено: 16:02 20.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖурналист телерадиокомпании Deutsche Welle
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Если представителей Deutsche Welle вновь откажутся принять участие в заседании комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ, которое состоится 27 сентября, в МИД и Роскомнадзор будет направлена просьба о лишении представительства СМИ аккредитации в России, сообщил РИА Новости член думской комиссии, депутат Адальби Шхагошев.
"Я через министерство иностранных дел и через Роскомнадзор направлю обращение к ним, если они не будут реагировать и дальше будут нам отказывать, о временном лишении или приостановлении аккредитации их представительства в Российской Федерации. У нас нет другого подхода. Они отказались категорически от цивилизованного диалога, а мы в Государственной думе готовы идти до конца", - сказал Шхагошев.
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Он уточнил, что на предстоящее заседании комиссии 27 сентября представители Deutsche Welle вновь приглашены, однако ответа от них пока не поступало.
Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев отказался обсуждать работу телерадиокомпании Deutsche Welle вне России, как предложило ранее руководство немецкого СМИ.
Руководство Deutsche Welle отказалось участвовать в заседании комиссии Госдумы. Глава администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн также пригласил Пискарева приехать в Бонн или Берлин на встречу с генеральным директором Deutsche Welle "для более детального обсуждения вопроса".
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне была создана на внеочередном заседании Совета ГД в августе, вскоре после заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она сообщила, что Москва доведет до руководителей США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в российской столице. Это касалось публикаций немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle с призывами к участию в несанкционированных акциях в Москве и публикации посольства США в Twitter с подробным маршрутом несанкционированного митинга 3 августа.
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Василий ПискаревАдальби ШхагошевМария ЗахароваМИД РФРоскомнадзорМоскваСШАDeutsche WelleГосдума РФРоссияВ мире
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