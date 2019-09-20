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РИА Новости
Краснодарский край

Кубань завершила реализацию 26 инвестпроектов на 17,2 миллиарда рублей

15:53 20.09.2019 (обновлено: 15:54 20.09.2019)
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КРАСНОДАР, 20 сен - РИА Новости. Инвесторы в Краснодарском крае в текущем году реализовали 26 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 17,2 миллиарда рублей, это на один миллиард больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"В этом году в Краснодарском крае уже реализовано 26 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 17,2 миллиарда рублей. На миллиард больше, чем за тот же период в прошлом году. Это значит, что жители Кубани получают новые рабочие места, а бюджет края – рост налоговых поступлений", - сказал Кондратьев.
Он пояснил, что большинство проектов реализованы в агропромышленном комплексе, в сфере строительства и потребительской сфере. По его словам, в Красноармейском районе открылась первая очередь крупного тепличного комплекса, благодаря этому появилось 150 рабочих мест.
Кроме того, в Новороссийске заработал новый строительный торговый центр - работу получили 200 человек. В станице Благовещенской введен в эксплуатацию новый современный отель. Всего благодаря реализации 26 инвестпроектов создано порядка тысячи рабочих мест.
"Считаю, что рост инвестактивности - важный показатель стабильности экономики региона, а значит и работы местной власти. Поэтому в нашем крае инвестор чувствует себя уверенно и комфортно. Кстати, сейчас в стадии реализации находятся 428 крупных проектов общей стоимостью свыше 1,5 триллиона рублей", - добавил Кондратьев.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКубаньКраснодарКраснодарский крайЭкономика
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