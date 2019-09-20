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РИА Новости

Якутского шамана выпустили из психбольницы, сообщил источник

15:53 20.09.2019 (обновлено: 16:48 20.09.2019)
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CC BY-SA 4.0 / Ybelov / Александр Габышев
Александр Габышев
CC BY-SA 4.0 / Ybelov /
Александр Габышев. Архивное фото
ЯКУТСК, 20 сен – РИА Новости. Самопровозглашенный "шаман-воин" Александр Габышев, который был задержан в Бурятии и доставлен в Якутск, выпущен из психбольницы под подписку о невыезде, на него заведено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.
Габышева задержали 19 сентября, на 202-м километре федеральной трассы М-53 "Байкал". Мужчина шел пешком из Якутии в Москву якобы провести обряд "изгнания Путина". В пятницу в минздраве Якутии сообщили, что Габышева поместили в республиканский психоневрологический диспансер для диагностики.
Сам Габышев написал в своем аккаунте в Twitter, что не имеет претензий к силовикам, и все их действия были "в рамках законности". Также он заявил, что собирается "общаться с властями на духовной основе", а по поводу психбольницы отметил, что ему провели "медицинское обследование".
"Александра Габышева выпустили из больницы повидаться с родными. Он под подпиской о невыезде. Дело возбуждено о публичных призывах к экстремизму", - рассказал источник.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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РоссияЯкутияПроисшествия
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Володиммер Демортов
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