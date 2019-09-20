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РИА Новости
Культура

"Нельзя забывать": Андрей Мерзликин почтил память Сергея Бодрова — младшего

20:08 20.09.2019
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© Кинокомпания CTB (2000)Кадр из фильма "Брат-2"
Кадр из фильма Брат-2
© Кинокомпания CTB (2000)
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российский актер Андрей Мерзликин опубликовал в инстаграме пост в честь годовщины погибшего 17 лет назад в Северной Осетии Сергея Бодрова — младшего.
"Нельзя забывать, — написал актер, — Легенда всего нашего поколения. Сергей Бодров. Как я мечтал встретится с ним. Как я мечтал пожать ему руку. Сказать важные слова и о многом спросить. Колоссальной скромности человек и удивительного по своей глубине мировоззрения, образования, кругозора. Это абсолютно не "киношный" человек. Ни капельки налёта той "пыли", что оседает на каждом из нас, кто работает в кино... С нами он живет в своих ролях, фильмах, передачи которые он вёл, его интервью. Все это есть. А человека нет и как же его не хватает".
Актер и режиссер Сергей Бодров — младший и еще 105 человек пропали в районе Кармадонского ущелья 20 сентября 2002 года во время съемок фильма "Связной".
Актер получил народное признание за роль Динилы Багрова в фильмах Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2".
Он также снялся в картинах "Кавказский пленник", "Стрингер", "Восток-Запад", "Quickie. Давай сделаем это по-быстрому" и "Сестры", в которой выступил сценаристом и режиссером.
Кадр из фильма Брат
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КультураКино и сериалыНовости культурыАндрей МерзликинСергей Бодров (младший)Алексей Балабанов
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