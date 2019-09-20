"Нельзя забывать": Андрей Мерзликин почтил память Сергея Бодрова — младшего

"Нельзя забывать, — написал актер, — Легенда всего нашего поколения. Сергей Бодров. Как я мечтал встретится с ним. Как я мечтал пожать ему руку. Сказать важные слова и о многом спросить. Колоссальной скромности человек и удивительного по своей глубине мировоззрения, образования, кругозора. Это абсолютно не "киношный" человек. Ни капельки налёта той "пыли", что оседает на каждом из нас, кто работает в кино... С нами он живет в своих ролях, фильмах, передачи которые он вёл, его интервью. Все это есть. А человека нет и как же его не хватает".