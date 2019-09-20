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РИА Новости

Медведев предложил Алиханову подумать "о легком изменении профиля работы"

15:47 20.09.2019 (обновлено: 16:35 20.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов . Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что у губернатора Калининградской области Антона Алиханова неплохо получается выступать в качестве модератора, и предложил ему "подумать о легком изменении профиля работы".
"Антон Андреевич, у вас неплохо получается. Я думаю, вам стоит подумать о легком изменении профиля работы. Это впервые на моей памяти, когда губернатор выступает в качестве модератора", - сказал премьер на пленарном заседании форума "Среда для жизни: города".
Медведев отметил "легковесность" задачи модераторов. "Губернаторы - важные люди, серьезные, а модератор - это вроде такая легкая, иногда легковесная задача немножко кого-то подкалывать там, находить что-то смешное", - заявил премьер.
В завершение выступления он отметил, что от решений руководителей на местах зависит очень многое. "Но, конечно, эти решения опираются на действующее законодательство. Вот здесь наш коллега, который представляет Суздаль, сделал несколько предложений, которые, я думаю, в значительной степени понравились мэрам и не очень понравились губернаторам", - продолжил Медведев.
Антон Алиханов
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Алиханов в ответ подтвердил: "не очень, Дмитрий Анатольевич". "Уже даже поэтому модератором надо было поставить губернатора", - со смехом отреагировал глава кабмина.
Медведев назвал прозвучавшие на форуме предложения интересными. "Можете не сомневаться, присутствующие в зале коллеги-министры обязательно проанализируют и те меры, которые вами предлагаются, по увеличению бюджетной достаточности, обеспеченности муниципалитетов, с учетом профиля городского образования. Но действовать здесь нам нужно сообща и исходить из предположения, что мы должны за счет наших финансовых ресурсов обеспечить решение вопросов в масштабах всей страны. А страна у нас с вами великая. И не просто великая, а страна, у которой очень масштабная история", - добавил премьер.
Он напомнил, что 21 сентября в Великом Новгороде будет отмечаться особая для города и всей страны дата - День зарождения российской государственности, и поздравил всех с приближающимся событием.
После выступления главы кабмина Алиханов поинтересовался: "Дмитрий Анатольевич, вы начали так свою речь…, можно попросить в завершение всей нашей сессии вернуться к основным обязанностям?". "Вам? Возвращайтесь, пока вы не совсем увлеклись", - сказал Медведев, обращаясь к губернатору и по совместительству модератору. "И все остальные – возвращайтесь", - добавил премьер.
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Антон АлихановДмитрий МедведевКалининградская областьОбществоПолитика
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