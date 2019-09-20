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РИА Новости

В Париже проходит молодежный марш в защиту климата

15:44 20.09.2019
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© РИА Новости / Павел Пасечник / Перейти в фотобанкВид Парижа
Вид Парижа
© РИА Новости / Павел Пасечник
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Вид Парижа. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 сен – РИА Новости, Людмила Орищенко. Масштабный марш в защиту климата, в котором принимают участие по большей части молодые люди, проходит в Париже, колонна митингующих начала движение от площади Нации, передает корреспондент РИА Новости.
Как отмечали организаторы шествия на страницах в социальных сетях, цель акции - выразить протест против бездействия властей в борьбе с изменением климата.
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Перед началом шествия группа подростов "митинговала", взобравшись на скульптурную композицию "Триумф Республики" на площади Нации. Молодые люди принесли с собой самодельные плакаты на английском и французском и языках, в которых выражен протест против климатических изменений.
"Вставай на защиту климата", "Мы горячее климата", "Согрей своё сердце, а не планету", - кричали они.
С другой стороны скульптуры расположилась группа веганов с большой растяжкой с изображением белых медведей и подписью: "Измените свою тарелку, чтобы спасти планету".
"Отбрось свой стейк, чтобы спасти планету", - скандировали веганы.
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Колонна демонстрантов неспешно начала движение около 13.30 (14.30 мск) от площади Нации по направлению к парку Берси, скандируя не только лозунги про климат, но и кричалки, которые стали традиционными для акций "желтых жилетов". В толпе демонстрантов на пятничном марше можно увидеть участников этого движения. Акция проходит спокойно, никаких инцидентов не зафиксировано.
"Мы опасаемся за планету, за то, что с ней может стать в будущем", - сказала РИА Новости одна из участниц марша. "Глобальное потепление, наш образ жизни, нежелание общества меняться - вот это основные проблемы", - считает девушка.
"Нужно было действовать ещё вчера. А наше правительство никак не реагирует", - добавила ее подруга.
В субботу действия по защите окружающей среды планируется проложить: в Париже намечен очередной климатический марш. Вместе с тем на улицы французской столицы и других городов выйдут "жёлтые жилеты".
Подобные климатические марши уже проводились во Франции, в том числе в марте и мае.
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