Общественность России поднимет тему безопасности в турецких отелях

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Представители общественности России намерены выразить турецким партнерам озабоченность по поводу участившихся несчастных случаев с российскими туристами в отелях этой страны и предложить отельерам провести проверку безопасности, заявил РИА Новости генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков.

Двое детей из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла, которым их случайно облили на ужине в турецком отеле. По словам отца пострадавших, инцидент произошел в поселке Кестель, ошибку допустил во время шоу, посвященного завершению тура, повар отеля. Мужчина сообщил, что пострадали восемь туристов из разных стран, в том числе два его сына. Один обгорел на 27%, у него ожоги второй и третьей степени.

В начале сентября в бассейне отеля в курортной зоне Окурджалар в Аланье утонула девочка из России 2013 года рождения. За последнее время это уже не первый несчастный случай, произошедший с россиянами на курортах Турции.

"По статистике, среди несчастных случаев, которые произошли с российскими туристами, особое внимание привлекают инциденты с детьми, которые погибли или пострадали в бассейне. Это говорит о том, что нужно провести проверку бассейнов в отелях, поскольку эти случаи уже не единичны. Также мы решили поставить вопрос перед турецкими коллегами о необходимости проверок на безопасность в отелях", - сказал Марков.

Он уточнил, что 100 смертельных случаев на шесть миллионов туристов, которые отдыхают в Турции в течение года, - это совсем не большое количество, как бы ужасно не выглядела эта цифра.