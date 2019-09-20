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РИА Новости
Туризм

Общественность России поднимет тему безопасности в турецких отелях

15:59 20.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ВяткинРусские туристы на отдыхе в Памуккале
Русские туристы на отдыхе в Памуккале
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Представители общественности России намерены выразить турецким партнерам озабоченность по поводу участившихся несчастных случаев с российскими туристами в отелях этой страны и предложить отельерам провести проверку безопасности, заявил РИА Новости генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков.
Двое детей из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла, которым их случайно облили на ужине в турецком отеле. По словам отца пострадавших, инцидент произошел в поселке Кестель, ошибку допустил во время шоу, посвященного завершению тура, повар отеля. Мужчина сообщил, что пострадали восемь туристов из разных стран, в том числе два его сына. Один обгорел на 27%, у него ожоги второй и третьей степени.
В начале сентября в бассейне отеля в курортной зоне Окурджалар в Аланье утонула девочка из России 2013 года рождения. За последнее время это уже не первый несчастный случай, произошедший с россиянами на курортах Турции.
"По статистике, среди несчастных случаев, которые произошли с российскими туристами, особое внимание привлекают инциденты с детьми, которые погибли или пострадали в бассейне. Это говорит о том, что нужно провести проверку бассейнов в отелях, поскольку эти случаи уже не единичны. Также мы решили поставить вопрос перед турецкими коллегами о необходимости проверок на безопасность в отелях", - сказал Марков.
Он уточнил, что 100 смертельных случаев на шесть миллионов туристов, которые отдыхают в Турции в течение года, - это совсем не большое количество, как бы ужасно не выглядела эта цифра.
"То, что печальная статистика не растет, а где-то даже сокращается – это общая заслуга всех участников туристического сектора России и Турции. Наша задача – стремиться к дальнейшему снижению печальных и трагических инцидентов с туристами", - подчеркнул собеседник агентства.
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