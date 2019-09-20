Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T15:38Z
https://ria.ru/20190920/1558909086.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155325/38/1553253850_0:212:3072:1940_1036x0_80_0_0_5504cf34d1d828382c08015daffc507f.jpg
РИА Новости

В России треть смертей мужчин до 60 лет связана с алкоголем, заявил эксперт

15:36 20.09.2019 (обновлено: 15:38 20.09.2019)
353
© Depositphotos / Syda_ProductionsПьяный мужчина
Пьяный мужчина
© Depositphotos / Syda_Productions
Пьяный мужчина. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Треть смертей мужчин в возрасте до 60 лет связана с алкоголем, безопасных доз не существует, сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный специалист Минздрава по кардиологии Сергей Бойцов, комментируя информацию о "безопасном количестве" спиртных напитков.
Ранее сотрудники Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ подсчитали количество алкоголя, употребление которого влечет незначительный риск для здоровья. Доза для мужчин составила 900 миллилитров пива, для женщин — 200 миллилитров вина. Представители медицинского сообщества, в частности, главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина и член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, раскритиковали эти "рекомендации".
Заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай на ПМЭФ-2019
19 сентября, 16:15РИА Новости
Замглавы Минздрава опроверг сообщения о безопасной дозе алкоголя
Бойцов согласился с озвученной в четверг позицией главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна, что безопасных доз алкоголя не существует.
"Внезапные смерти молодых мужчин, связанные с алкоголем – это внезапная остановка сердца вследствие его хаотичного сокращения. …За 30% – от 30 до 40% смертей мужчин до 60 лет ассоциированы с алкоголем. Так или иначе, или сердечно-сосудистый механизм, или травма, или какой-то другой инцидент, дорожное происшествие – они ассоциированы с алкоголем", - заявил Бойцов в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты".
Официантка разносит бокалы с пивом
19 сентября, 11:44РИА Новости
Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя
7160232
Обсудить 5
Сергей БойцовГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Автомобиль скорой медицинской помощи
Под Владимиром фельдшера осудили за смерть пациентки
РИА
Новости
Девушка курит электронную сигарету
Электронные сигареты не избавляют от зависимости, заявил кардиолог
Кадры с камеры видеонаблюдения в комнате полиции, где произошла стрельба
Появилось видео убийства полицейского в московском метро
Пенсионерка проходит обучение
Столичных пенсионеров научат ивриту в рамках "Московского долголетия"
Лента
новостей
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В ГД подготовят поправки, чтобы Facebook и Google отвечали за нарушения
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
Депутат заявил, что Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России
Снегопад
Синоптики пообещали москвичам заснеженные газоны в понедельник утром
Девочка Софья, родившаяся с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног
Девочку с деформированным черепом отказались брать в башкирский детсад
Вадим Пристайко
Переселенцы должны участвовать в выборах в Донбассе, считают в МИД Украины
Раскопки на месте тайного захоронения в Халиско, Мексика
В Мексике нашли пакеты с человеческими останками
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов
Медведев предложил Алиханову подумать "о легком изменении профиля работы"
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Украина возобновит выплаты пенсий жителям Донбасса, заявил глава МИД
Железнодорожный вокзал Брянск-1
Стали известны подробности убийства сотрудников спецсвязи в Брянске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
Лента новостейМолния