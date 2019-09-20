В России треть смертей мужчин до 60 лет связана с алкоголем, заявил эксперт

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Треть смертей мужчин в возрасте до 60 лет связана с алкоголем, безопасных доз не существует, сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра кардиологии, главный внештатный специалист Минздрава по кардиологии Сергей Бойцов, комментируя информацию о "безопасном количестве" спиртных напитков.

Ранее сотрудники Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ подсчитали количество алкоголя, употребление которого влечет незначительный риск для здоровья. Доза для мужчин составила 900 миллилитров пива, для женщин — 200 миллилитров вина. Представители медицинского сообщества, в частности, главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина и член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, раскритиковали эти "рекомендации".

Бойцов согласился с озвученной в четверг позицией главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна, что безопасных доз алкоголя не существует.