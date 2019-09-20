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РИА Новости

Швеция присоединилась к программе ЕС по интеграции вооруженных сил

15:35 20.09.2019
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© AP Photo / DPA/ Bernd von JutrczenkaМинистр обороны Швеции Петер Хультквист в Берлине на пресс-конференции по вопросам обороны и безопасности. 28 ноября 2018
Министр обороны Швеции Петер Хультквист в Берлине на пресс-конференции по вопросам обороны и безопасности. 28 ноября 2018
© AP Photo / DPA/ Bernd von Jutrczenka
СТОКГОЛЬМ, 20 сен - РИА Новости. Министр обороны Швеции Петер Хультквист в пятницу подписал соглашение об участии страны в программе интеграции вооруженных сил Евросоюза (European Intervention Initiative, EII), предложенной президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщается в заявлении правительства.
"Участие Швеции в EII даст нам (возможность) сотрудничать с важнейшими странами-партнерами и усилит наши возможности влиять на направление европейской политики безопасности и развитие политики реагирования на кризисные ситуации", - приводятся в заявлении слова министра обороны.
Как отмечается в заявление, участие в программе не предполагает участия в каких-либо военных операциях.
Программа была предложена президентом Франции летом прошлого года. Она предполагает участие на добровольной основе и действует вне рамок ЕС и НАТО, но должна дополнять уже существующие там механизмы и инициативы. Предполагается, что участники будут обмениваться информацией и предоставлять военную помощь в случае кризисной ситуации.
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Петер ХультквистЭммануэль МакронНАТОЕвросоюзШвецияФранцияВ мире
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