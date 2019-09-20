В ГД подготовят поправки, чтобы Facebook и Google отвечали за нарушения

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Госдуме подготовят поправки в законодательство, чтобы Facebook и Google несли ответственность за нарушения российских законов, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев.

"Оказывается, вся повестка формируется за границей, в Америке, у нас нет полноценного юридически значимого офиса, с которым можно вести диалог. Поэтому здесь есть необходимость нам проработать инициативы законодательные с тем, чтобы такого рода гиганты несли ответственность по российскому законодательству", - сказал Пискарев журналистам по итогам заседания комиссии в пятницу.

По его словам, на заседании присутствовали представители МИД РФ, Минюста, Генпрокуратуры и Роскомнадзора. Представитель последнего рассказал, что Google и Facebook в период предвыборной кампании в преддверии единого дня голосования "нарушали российские законы".

"На их страницах была агитация участия в запрещенных митингах. А также в день голосования площадки активно использовались для агитационных и политических материалов. Это далеко не журналистика, это уже называется политический акционизм", - сказал глава думской комиссии.

Он добавил, что представитель МИД на заседании рассказал о законодательстве других стран, касающемся защиты их суверенитета.

"Оказывается, наше законодательство намного гуманнее, чем законодательство той же Германии, Америки, которые защищают свой суверенитет гораздо более жесткими мерами реагирования. Тот же немецкий закон, касающийся противодействия несанкционированным митингам, призывам к этим митингам, предусматривает наказание и для участников, и для тех, кто на телевидении провоцирует людей принимать участие. Наказание предусмотрено до одного года лишения свободы", - сказал Пискарев и добавил, что об инициативах по защите суверенитета РФ будет известно в ближайшее время.