Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T15:48Z
https://ria.ru/20190920/1558907360.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155096/61/1550966143_0:0:3042:1711_1036x0_80_0_0_2527f85360ae7670aed2d6f08fcb86dc.jpg
РИА Новости

В ГД подготовят поправки, чтобы Facebook и Google отвечали за нарушения

15:30 20.09.2019 (обновлено: 15:48 20.09.2019)
319
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Госдуме подготовят поправки в законодательство, чтобы Facebook и Google несли ответственность за нарушения российских законов, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев.
"Оказывается, вся повестка формируется за границей, в Америке, у нас нет полноценного юридически значимого офиса, с которым можно вести диалог. Поэтому здесь есть необходимость нам проработать инициативы законодательные с тем, чтобы такого рода гиганты несли ответственность по российскому законодательству", - сказал Пискарев журналистам по итогам заседания комиссии в пятницу.
По его словам, на заседании присутствовали представители МИД РФ, Минюста, Генпрокуратуры и Роскомнадзора. Представитель последнего рассказал, что Google и Facebook в период предвыборной кампании в преддверии единого дня голосования "нарушали российские законы".
"На их страницах была агитация участия в запрещенных митингах. А также в день голосования площадки активно использовались для агитационных и политических материалов. Это далеко не журналистика, это уже называется политический акционизм", - сказал глава думской комиссии.
Логотип компании Google
Вчера, 14:31РИА Новости
Депутат: нужны штрафы для Facebook и Google за вмешательство в дела России
Он добавил, что представитель МИД на заседании рассказал о законодательстве других стран, касающемся защиты их суверенитета.
"Оказывается, наше законодательство намного гуманнее, чем законодательство той же Германии, Америки, которые защищают свой суверенитет гораздо более жесткими мерами реагирования. Тот же немецкий закон, касающийся противодействия несанкционированным митингам, призывам к этим митингам, предусматривает наказание и для участников, и для тех, кто на телевидении провоцирует людей принимать участие. Наказание предусмотрено до одного года лишения свободы", - сказал Пискарев и добавил, что об инициативах по защите суверенитета РФ будет известно в ближайшее время.
Восьмого сентября замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что многие материалы, опубликованные на ресурсах Facebook и Google, можно считать вмешательством во внутренние дела РФ. В Роскомнадзоре сообщили, что выявили политическую рекламу в Google и Facebook в день выборов и расценивают ее как вмешательство во внутренние дела РФ. Ведомство передало парламентариям данные о нарушениях российского законодательства о выборах.
Работа информационного центра ЦИК РФ
8 сентября, 16:30Единый день голосования
В ЦИК прокомментировали данные о возможном вмешательстве Google в выборы
2011006
Обсудить 2
Василий ПискаревНиколай БулаевМИД РФГосдума РФГенеральная прокуратура РФМоскваРоссияСШАОбщество
Рекомендуем
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
Депутат заявил, что Deutsche Welle могут лишить аккредитации в России
РИА
Новости
Конференция партии Единая Россия
ЕР предложила создать единый публичный реестр жалоб на коллекторов
Здание Министерства Юстиции России
Минюст опроверг сообщения об отмене некоторых профессиональных праздников
Участники британской группы Depeche Mode Дэйв Гaан и Мартин Гор выступают на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Документальный фильм о Depeche Mode покажут во всем мире в один день
Лента
новостей
Логотип компании Google
Депутат: нужны штрафы для Facebook и Google за вмешательство в дела России
Офис российской интернет-компании Яндекс
ФАС оштрафовала "Яндекс" за ненадлежащую рекламу
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 16 апреля 2019
РКН требует ограничить доступ к странице с оскорблением флага России
Вадим Пристайко
Переселенцы должны участвовать в выборах в Донбассе, считают в МИД Украины
Березовый лес
Охотник, которого искали два дня в кировском лесу, умер на руках волонтеров
Депутат Адальби Шхагошев
Против Deutsche Welle могут возбудить административное дело, заявил депутат
Здание Государственной Думы РФ
Депутат: еще десять иностранных НКО могут признать нежелательными в России
Пьяный мужчина
В России треть смертей мужчин до 60 лет связана с алкоголем, заявил эксперт
Вадим Пристайко
В Киеве намерены добиться разблокирования заседания комиссии Украина-НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
Лента новостейМолния