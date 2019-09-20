ЕР предложила создать единый публичный реестр жалоб на коллекторов

"Партпроект "Народный контроль" предлагает создать совместно с Федеральной службой судебных приставов, Минюстом и Центробанком единый сервис обращений граждан в виде открытого реестра жалоб на такие действия (угрозы и насилие со стороны различных организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности - ред.). Он позволит оперативно инициировать проверки нарушителей. Наше предложение уже направлено в выше перечисленные ведомства", - цитирует пресс-служба слова координатора партпроекта, депутата Госдумы Анны Кувычко.

По ее словам, в ходе реализации партпроекта "Народный контроль" они неоднократно сталкивались с неправомерной деятельностью различных организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности. "В ряде случаев они используют абсолютно недопустимые методы, в том числе угрозы и насилие. Информация о бесчинствах коллекторов также регулярно попадает в СМИ", - отметила парламентарий.

Помимо этого, по словам Кувычко, в ближайшее время на площадке "Народного контроля" пройдут обсуждения с участием экспертов, в ходе которых будет выработана концепция такого реестра и возможные механизмы защиты от репутационного ущерба, возникающие у добросовестных участников рынка в связи такими практиками и действиями. "Эти предложения будут направлены в профильные органы. Помимо этого, в октябре "Народный контроль" запустит горячие линии в регионах для сбора информации о противоправных действиях в этой области", - добавила она.