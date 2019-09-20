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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Власти Венесуэлы прокомментировали достижение соглашений с оппозицией

15:26 20.09.2019
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© РИА Новости / Лео Альварес / Перейти в фотобанкМитинг сторонников провозгласившего себя временным президентом страны лидера оппозиции Хуана Гуаидо в Каракасе
Митинг сторонников провозгласившего себя временным президентом страны лидера оппозиции Хуана Гуаидо в Каракасе
© РИА Новости / Лео Альварес
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Митинг сторонников провозгласившего себя временным президентом страны лидера оппозиции Хуана Гуаидо в Каракасе. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Достигнутые между властями и оппозицией соглашения в рамках начатого национального диалога в Венесуэле рассматривают в правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) как "надежду" на урегулирование кризиса в стране, сообщил РИА Новости член PSUV, вице-президент от штатов Тачира и Мерида Хулио Чавес.
В понедельник министр коммуникаций Хорхе Родригес заявил, что власти Венесуэлы созвали национальный диалог с участием ряда политических партий. В переговорах участвовали оппозиционные партии "Движение за социализм", "Изменимся", "Поступательное развитие", "Решения". Ряд соглашений уже достигнут, среди них - возвращение PSUV в Национальную ассамблею, освобождение заключенных, защита региона Эссекибо, осуждение санкций и требование об их немедленном снятии, изменения в избирательном процессе.
"Это действительно вселяет в нас надежду, что мы сможем найти окончательный путь для демонтажа всей этой структуры войны, корни которой уходят в Колумбию и в которой руководство венесуэльской оппозиции принимало непосредственное, активное, ведущее участие", - заявил Чавес.
Чавес отметил, что возвращение PSUV в Национальную ассамблею не произойдет в одночасье, так как ассамблей все еще руководит группа лиц во главе с Хуаном Гуаидо, незаконно провозгласившим себя временным главой государства. "Наше возвращение произойдет через новый совет правления… не соответствует действительности, что мы включимся незамедлительно", - отметил он.
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В декабре 2020 года в Венесуэле состоятся выборы в контролируемую оппозицией Национальную ассамблею. Еще в мае президент Николас Мадуро предлагал оппозиции, которая по итогам прошлых выборов контролирует парламент, провести досрочные парламентские выборы. По его словам, власть и оппозиция должны помериться силами, чтобы легитимизировать Национальную ассамблею. Сейчас она фактически отстранена от участия в политической жизни страны, вся полнота законодательной власти сосредоточена в руках лояльного Мадуро Национального учредительного собрания.
Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоХорхе РодригесНиколас МадуроВенесуэлаРоссияСШАВ мире
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