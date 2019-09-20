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РИА Новости

В ДНР сообщили об одном погибшем в ходе боев за неделю

15:26 20.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЖители Донбасса во время массированного артиллерийского обстрела
Жители Донбасса во время массированного артиллерийского обстрела
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Жители Донбасса во время массированного артиллерийского обстрела . Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате боевых действий за минувшую неделю, сообщили в пятницу в аппарате омбудсмена ДНР.
"С 14 по 20 сентября на территории ДНР травмы в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили два человека, из которых один - военнослужащий республики и один - гражданский мужчина… погиб один военнослужащий", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата омбудсмена ДНР.
В ведомстве отметили, что с начала 2019 года в результате боевых действий в ДНР погибли 140 человек, в том числе девять мирных жителей, пострадали 166 человек.
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