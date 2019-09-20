В ДНР сообщили об одном погибшем в ходе боев за неделю

ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате боевых действий за минувшую неделю, сообщили в пятницу в аппарате омбудсмена ДНР.

"С 14 по 20 сентября на территории ДНР травмы в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили два человека, из которых один - военнослужащий республики и один - гражданский мужчина… погиб один военнослужащий", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата омбудсмена ДНР.