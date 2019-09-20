Переселенцы должны участвовать в выборах в Донбассе, считают в МИД Украины

"Это должны определить Рада и ЦИК, я не хочу заходить на их поле. МИД или правительство могут только выразить свои ожидания или, скажем, рекомендации", - сказал Пристайко в интервью изданию "Европейская правда" , опубликованном в пятницу.

При этом министр отметил, что "было бы справедливо, чтобы люди, которые из-за войны были вынуждены переселиться и при этом не теряли связь со своей малой родиной, также выбирали новую местную власть". "Ведь мы рассчитываем, что они вернутся домой, а следовательно, эта власть будет руководить теми людьми, и они должны повлиять на их избрание. Но если вы спросите, каким образом мы их перевезем или как для них провести выборы - это колоссальная проблема. Мы ее не решим даже в мирное время", - отметил глава ведомства.