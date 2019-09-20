Переселенцы должны участвовать в выборах в Донбассе, считают в МИД Украины

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что внутренние переселенцы должны принимать участие в местных выборах в Донбассе, однако решение за Верховной радой.
"Это должны определить Рада и ЦИК, я не хочу заходить на их поле. МИД или правительство могут только выразить свои ожидания или, скажем, рекомендации", - сказал Пристайко в интервью изданию "Европейская правда", опубликованном в пятницу.
При этом министр отметил, что "было бы справедливо, чтобы люди, которые из-за войны были вынуждены переселиться и при этом не теряли связь со своей малой родиной, также выбирали новую местную власть". "Ведь мы рассчитываем, что они вернутся домой, а следовательно, эта власть будет руководить теми людьми, и они должны повлиять на их избрание. Но если вы спросите, каким образом мы их перевезем или как для них провести выборы - это колоссальная проблема. Мы ее не решим даже в мирное время", - отметил глава ведомства.
Парламент Украины летом 2015 года внес изменения в закон о местных выборах, лишив внутренних переселенцев права голоса, так как они находятся не по месту прописки. При этом переселенцы имеют право голосовать на выборах президента, а также частично принимать участие в выборах Верховной рады (имеют право голосовать за кандидатов, которые идут по партийным спискам, и не могут голосовать за депутатов-мажоритарщиков). Для этого переселенцы должны зарегистрироваться в качестве избирателей на подконтрольной Киеву территории.