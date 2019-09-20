Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T23:38Z
https://ria.ru/20190920/1558905198.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154978/18/1549781831_0:309:3089:2047_1036x0_80_0_0_ab3a266c371c24777bc2798b73fa2342.jpg
РИА Новости

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

15:22 20.09.2019 (обновлено: 23:38 20.09.2019)
289398
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТуристы на парящем мосту в парке "Зарядье"
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
Отмечается, что в декабре столбики термометров в основном будут находиться на уровне средних многолетних значений. Исключение составят Урал и Сибирь, где температура превысит норму, а также Западная Сибирь, для которой месяц станет более холодным.
В январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии, где прогнозируются аномалии.
Февраль, по данным синоптиков, будет холоднее прошлогоднего в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа. При этом в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке температура, как ожидается, превысит норму.
Снегопад
19 сентября, 13:56Радио Sputnik
Синоптики предупредили о снеге на европейской части России
198236767141214
Обсудить 45
РосгидрометРоссияОбщество
Популярные комментарии
Они на неделю-то прогноз точный дать не могут, не говоря уж про полгода....
20 сентября, 15:53
Евгений Жегульский
1831720018
После будет объяснять почету это не случилось...
20 сентября, 15:46
sstalkerbylox
94452005
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
РИА
Новости
Фотография свадебного торжества Трумана Бурбанка
Оптическая иллюзия с бедрами невесты смутила пользователей Сети
Сезонное отключение горячей воды
Ученые рассказали о связи между водой из-под крана и раком
Пожар в ТЦ Максим во Владивостоке
Во Владивостоке загорелся один из крупнейших в городе торговых центров
Лента
новостей
Российский предприниматель Виктор Бут
Виктор Бут: первая за семь лет встреча с семьей была шоком, еле узнал дочь
Ученый держит в руках мозг человека, страдавшего болезнью Альцгеймера
Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера
Люди во время штурма Зоны 51
На "штурм" "Зоны 51" собрались более двух тысяч человек
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
Полный мужчина
Эксперты развеяли миф о причинах появления "пивного живота"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Пермском крае возбудили уголовное дело из-за убийства четырех собак
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
В ФСБ назвали причину ожесточенного сопротивления браконьеров из КНДР
Пожар в ТЦ Максим во Владивостоке
Четыре из пяти этажей торгового центра "Максим" во Владивостоке выгорели
Американская модель, актриса Ким Кардашьян
Ким Кардашьян показала пораженное болезнью лицо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
Лента новостейМолния