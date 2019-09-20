Росгидромет озвучил прогноз на зиму

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
Отмечается, что в декабре столбики термометров в основном будут находиться на уровне средних многолетних значений. Исключение составят Урал и Сибирь, где температура превысит норму, а также Западная Сибирь, для которой месяц станет более холодным.
В январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии, где прогнозируются аномалии.
Февраль, по данным синоптиков, будет холоднее прошлогоднего в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа. При этом в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке температура, как ожидается, превысит норму.
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