Росгидромет озвучил прогноз на зиму

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Отмечается, что в декабре столбики термометров в основном будут находиться на уровне средних многолетних значений. Исключение составят Урал и Сибирь, где температура превысит норму, а также Западная Сибирь, для которой месяц станет более холодным.

В январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии, где прогнозируются аномалии.