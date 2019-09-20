Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T15:22Z
https://ria.ru/20190920/1558904692.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151357/45/1513574557_0:88:2001:1213_1036x0_80_0_0_d4fc0055f1cc6ddeb618ed0b6d748303.jpg
РИА Новости

В Мексике нашли пакеты с человеческими останками

15:20 20.09.2019 (обновлено: 15:22 20.09.2019)
377
© AP Photo / General Prosecutor of NayaritРаскопки на месте тайного захоронения в Халиско, Мексика
Раскопки на месте тайного захоронения в Халиско, Мексика
© AP Photo / General Prosecutor of Nayarit
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сотрудники прокуратуры Мексики обнаружили 19 новых пакетов с человеческими останками на территории штата Халиско, говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.
Сообщается, что пакеты с останками, а также одеждой, были найдены примерно в 300 метрах от массового захоронения, обнаруженного в начале сентября.
Тайное захоронение, содержащее 119 мешков с останками человеческих тел, было обнаружено 3 сентября в штате Халиско. В настоящее время власти смогли идентифицировать 29 тел жертв, включая два женских и 27 мужских. По словам генпрокурора штата Херардо Солиса, который также принимал участие в пресс-конференции, работа по идентификации останков продолжается. Позднее власти заявили об опознании четырех человек.
Таким образом, с начала сентября на территории штата Халиско было обнаружено 138 пакетов с человеческими останками.
Как заявили в прокуратуре, пакеты с телами были направлены на проведение дальнейшей экспертизы.
Согласно статистике Национальной комиссии правительства Мексики, с конца 2006 по август 2019 года были найдены 3024 тайных захоронения человеческих тел, Халиско входит в число штатов, на территории которых было обнаружено наибольшее число таких захоронений.
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
16 сентября, 08:37РИА Новости
СМИ: в Мексике пять человек погибли при вооруженном нападении на бар
000630
Обсудить 1
ХалискоМексикаВ мире
Рекомендуем
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Мединский назвал аресты из-за хищений на Соловках неожиданными
РИА
Новости
Выступление исполнителя Slowthai
Британский рэпер вынес на сцену "отрубленную голову" Бориса Джонсона
Автомобили полиции
В Петербурге раскрыли убийство 23-летней давности
Березовый лес
Охотник, которого искали два дня в кировском лесу, умер на руках волонтеров
Лента
новостей
Вадим Пристайко
Переселенцы должны участвовать в выборах в Донбассе, считают в МИД Украины
Кадры с камеры видеонаблюдения в комнате полиции, где произошла стрельба
Появилось видео убийства полицейского в московском метро
Автомобиль скорой медицинской помощи
Под Владимиром фельдшера осудили за смерть пациентки
Жители Донбасса во время массированного артиллерийского обстрела
В ДНР сообщили об одном погибшем в ходе боев за неделю
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио
Мэр Нью-Йорка отказался от участия в президентских выборах
Железнодорожный вокзал Брянск-1
Стали известны подробности убийства сотрудников спецсвязи в Брянске
Митинг сторонников провозгласившего себя временным президентом страны лидера оппозиции Хуана Гуаидо в Каракасе
Власти Венесуэлы прокомментировали достижение соглашений с оппозицией
Конференция партии Единая Россия
ЕР предложила создать единый публичный реестр жалоб на коллекторов
Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
Лента новостейМолния