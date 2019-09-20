В Мексике нашли пакеты с человеческими останками

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сотрудники прокуратуры Мексики обнаружили 19 новых пакетов с человеческими останками на территории штата Халиско, говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Сотрудники прокуратуры Мексики обнаружили 19 новых пакетов с человеческими останками на территории штата Халиско, говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Twitter

Сообщается, что пакеты с останками, а также одеждой, были найдены примерно в 300 метрах от массового захоронения, обнаруженного в начале сентября.

#Boletín | Fiscalía del Estado cumplimenta órdenes de aprehensión pic.twitter.com/QoVI5evaDa — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) September 20, 2019

Тайное захоронение, содержащее 119 мешков с останками человеческих тел, было обнаружено 3 сентября в штате Халиско. В настоящее время власти смогли идентифицировать 29 тел жертв, включая два женских и 27 мужских. По словам генпрокурора штата Херардо Солиса, который также принимал участие в пресс-конференции, работа по идентификации останков продолжается. Позднее власти заявили об опознании четырех человек.

Таким образом, с начала сентября на территории штата Халиско было обнаружено 138 пакетов с человеческими останками.

Как заявили в прокуратуре, пакеты с телами были направлены на проведение дальнейшей экспертизы.