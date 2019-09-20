В Венеции полиция арестовала двух туристов за купание голыми в канале

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Полиция Венеции оштрафовала двух туристов, купающихся голыми в канале возле площади Сан-Марко, сообщает Travel and Leisure.
Полицейские катера патрулировали каналы и обнаружили двух туристов из Чехии, голыми плавающих в воде. Они смеялись, шутили и привлекали внимание прохожих.
Карабинеры заставили туристов выйти на берег и одеться.
Оказалось, что путешественники остановились в Венеции по дороге в Милан, где планировали посмотреть игру пражского футбольного клуба "Славия" с итальянским "Интером". Болельщики сказали, что решили искупаться, потому что на улице было очень жарко.
За нарушение общественного порядка каждый из них был оштрафован на три тысячи евро.
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