В Венеции полиция арестовала двух туристов за купание голыми в канале

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Полиция Венеции оштрафовала двух туристов, купающихся голыми в канале возле площади Сан-Марко, Полиция Венеции оштрафовала двух туристов, купающихся голыми в канале возле площади Сан-Марко, сообщает Travel and Leisure.

Полицейские катера патрулировали каналы и обнаружили двух туристов из Чехии, голыми плавающих в воде. Они смеялись, шутили и привлекали внимание прохожих.

Карабинеры заставили туристов выйти на берег и одеться.

Оказалось, что путешественники остановились в Венеции по дороге в Милан, где планировали посмотреть игру пражского футбольного клуба "Славия" с итальянским "Интером". Болельщики сказали, что решили искупаться, потому что на улице было очень жарко.