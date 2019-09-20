Мэр Нью-Йорка отказался от участия в президентских выборах

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио выбыл из гонки за номинацию Демократической партии в президенты США, сообщает телеканал Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио выбыл из гонки за номинацию Демократической партии в президенты США, сообщает телеканал NBC

"Я чувствую, что вложил все, что мог, в эти праймериз. Очевидно, это не мое время, поэтому я собираюсь закончить свою предвыборную кампанию", - заявил де Блазио в интервью телепрограмме Morning Joe.

Его кампания длилась четыре месяца и часто высмеивалась. Согласно многим национальным опросам, его поддерживал всего 1% избирателей, а иногда даже меньше. Президент США Дональд Трамп называл де Блазио самым плохим мэром в стране и говорил, что жители города его ненавидят.

Де Блазио (настоящее имя — Уоррен Вильгельм младший) родился на Манхэттене в 1961 году. Рос и воспитывался будущий политик в штате Массачусетс, но, поступив в Нью-Йоркский университет, вернулся в родной город. В 2000 году руководил избирательной кампанией в сенат Хиллари Клинтон. Через два года вошел в городской совет Нью-Йорка, а через 11 лет, в 2013 году, был избран на пост мэра. Во время предвыборной кампании обрел широкую популярность как противник бюрократической политики Майкла Блумберга, который тогда занимал пост главы города, а также как сторонник введения городского налога для богатых. По результатам выборов в 2017 году де Блазио сохранил за собой пост мэра.

Билл де Блазио женат. Вместе с супругой Ширлейн Маккре воспитывает сына Данте и дочь Кьяру.