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РИА Новости

Мэр Нью-Йорка отказался от участия в президентских выборах

15:15 20.09.2019
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© AP Photo / Alan DiazМэр Нью-Йорка Билл де Блазио
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио
© AP Photo / Alan Diaz
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио выбыл из гонки за номинацию Демократической партии в президенты США, сообщает телеканал NBC.
"Я чувствую, что вложил все, что мог, в эти праймериз. Очевидно, это не мое время, поэтому я собираюсь закончить свою предвыборную кампанию", - заявил де Блазио в интервью телепрограмме Morning Joe.
Его кампания длилась четыре месяца и часто высмеивалась. Согласно многим национальным опросам, его поддерживал всего 1% избирателей, а иногда даже меньше. Президент США Дональд Трамп называл де Блазио самым плохим мэром в стране и говорил, что жители города его ненавидят.
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Де Блазио (настоящее имя — Уоррен Вильгельм младший) родился на Манхэттене в 1961 году. Рос и воспитывался будущий политик в штате Массачусетс, но, поступив в Нью-Йоркский университет, вернулся в родной город. В 2000 году руководил избирательной кампанией в сенат Хиллари Клинтон. Через два года вошел в городской совет Нью-Йорка, а через 11 лет, в 2013 году, был избран на пост мэра. Во время предвыборной кампании обрел широкую популярность как противник бюрократической политики Майкла Блумберга, который тогда занимал пост главы города, а также как сторонник введения городского налога для богатых. По результатам выборов в 2017 году де Блазио сохранил за собой пост мэра.
Билл де Блазио женат. Вместе с супругой Ширлейн Маккре воспитывает сына Данте и дочь Кьяру.
Мэр Нью-Йорка стал 24 представителем Демократической партии, заявившим о своем участии в гонке за президентское кресло. Как ожидается, съезд партии, на котором будет выбран кандидат на выборах президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в городе Милуоки, штат Висконсин.
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