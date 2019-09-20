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РИА Новости

Мединский назвал аресты из-за хищений на Соловках неожиданными

15:15 20.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что для него стало неожиданностью дело, связанное с хищениями при реставрации Соловецкого монастыря, по которому были арестованы замглавы департамента охраны культурного наследия Минкультуры РФ Павел Мосолов и его бывший начальник Владимир Цветнов.
Басманный суд Москвы в четверг арестовал до 12 ноября замглавы департамента охраны культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова по делу о хищении более 20 миллионов рублей при реставрации Соловецкого монастыря. Вместе с Мосоловым по делу арестованы его бывший начальник Владимир Цветнов (в последнее время занимавший должность руководителя центра культурного наследия ФАУ "РосКапСтрой"), коммерсанты Татьяна Магдеева и Сергей Семиков, которые выиграли тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря.
"Для меня это полнейшая неожиданность. Я о мероприятиях узнал практически из СМИ", - сказал журналистам в Севастополе Мединский.
На вопрос РИА Новости, общался ли он со следователями по этому делу, Мединский ответил отрицательно.
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СоловкиВладимир МединскийРоссияПроисшествия
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