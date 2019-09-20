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РИА Новости

Украина возобновит выплаты пенсий жителям Донбасса, заявил глава МИД

15:13 20.09.2019 (обновлено: 15:15 20.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Власти Украины намерены возобновить выплаты пенсий жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, заявил глава МИД Вадим Пристайко, однако сроков не назвал.
В ноябре 2014 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, подписал документ, который назвали "указом об экономической блокаде": с территории Донбасса, неподконтрольной силовикам, вывели госучреждения, банки и даже тюрьмы. Выплату жителям региона пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы Киев прекратил еще раньше - с середины лета 2014 года. С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая - и зарплаты бюджетникам.

"Мы восстановим уплату пенсий", - заявил Пристайко в интервью интернет-изданию "Европейская правда", опубликованном в пятницу.

При этом каких-либо деталей он не сообщил.
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