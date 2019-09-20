Отопление в детских садах и больницах Москвы включат досрочно

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Подача тепла в социальных учреждениях столицы начнется досрочно, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в пятницу.

"Подача тепла в детские сады, школы, больницы и другие организации социальной сферы в течение дня будет осуществляться по их заявкам", - рассказал Бирюков журналистам.

Он напомнил, что в соответствии с действующими нормативами отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 8 градусов в течение пяти дней. "Однако в связи с неблагоприятным прогнозом погоды и по просьбам жителей столицы принято решение о досрочной подаче отопления в социальные учреждения", - уточнил заммэра.

К прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов было своевременно подготовлено более 70 тысяч зданий, включая жилые дома и инфраструктуру топливно-энергетического хозяйства. Тепловые сети успешно прошли гидравлические испытания. На ТЭЦ накоплены необходимые запасы резервного топлива: 369,8 тысячи тонн мазута, 476,5 тысячи тонн угля, 25,7 тысячи тонн дизельного топлива. Запас системы энергоснабжения Москвы позволяет стабильно и бесперебойно обеспечивать потребителей теплом при достижении температуры наружного воздуха минус 30-40 градусов.