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РИА Новости

Отопление в детских садах и больницах Москвы включат досрочно

15:12 20.09.2019
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© Depositphotos / BelchonockОтопление в квартире
Отопление в квартире
© Depositphotos / Belchonock
Отопление в квартире. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Подача тепла в социальных учреждениях столицы начнется досрочно, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в пятницу.
"Подача тепла в детские сады, школы, больницы и другие организации социальной сферы в течение дня будет осуществляться по их заявкам", - рассказал Бирюков журналистам.
Он напомнил, что в соответствии с действующими нормативами отопительный сезон начинается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 8 градусов в течение пяти дней. "Однако в связи с неблагоприятным прогнозом погоды и по просьбам жителей столицы принято решение о досрочной подаче отопления в социальные учреждения", - уточнил заммэра.
К прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов было своевременно подготовлено более 70 тысяч зданий, включая жилые дома и инфраструктуру топливно-энергетического хозяйства. Тепловые сети успешно прошли гидравлические испытания. На ТЭЦ накоплены необходимые запасы резервного топлива: 369,8 тысячи тонн мазута, 476,5 тысячи тонн угля, 25,7 тысячи тонн дизельного топлива. Запас системы энергоснабжения Москвы позволяет стабильно и бесперебойно обеспечивать потребителей теплом при достижении температуры наружного воздуха минус 30-40 градусов.
Радиатор отопления в квартире
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Получить информацию о начале отопительного сезона и оставить заявку в случае возникновения проблем с отоплением москвичи могут по телефону горячей линии общегородского контакт-центра: 8-800-100-23-29, либо по телефону круглосуточной горячей линии Московской объединенной энергетической компании: 8-495-539-59-59. Кроме того, возможность оставить заявку есть и в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".
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