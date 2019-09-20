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РИА Новости

ФАС оштрафовала "Яндекс" за ненадлежащую рекламу

15:03 20.09.2019 (обновлено: 19:34 20.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис российской интернет-компании "Яндекс"
Офис российской интернет-компании Яндекс
© РИА Новости / Максим Блинов
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Офис российской интернет-компании "Яндекс". Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала "Яндекс" на 100 тысяч рублей из-за ненадлежащей контекстной рекламы, сообщается на сайте службы.
Как отмечает служба, компания распространяла ненадлежащую контекстную рекламу, которая вела на сайт компании "ИТС Групп". В свою очередь, "ИТС Групп" получила от ведомства не административный штраф, а предупреждение, поскольку общество включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
"ИТС Групп" размещала в Яндекс.Директе рекламу услуг сертификации, при этом не имея необходимого разрешения от Росаккредитации. ООО "Яндекс" придется перечислить в бюджет Российской Федерации 100 тысяч рублей административного штрафа согласно вынесенному 19 сентября постановлению ФАС России", — говорится в сообщении.
Ранее комиссия ведомства установила, что рекламные объявления сопровождались текстом о содействии в подборе аккредитованных лиц для оценки соответствия. Объявления представляли собой гиперссылки для перехода на сайт, на котором "ИТС Групп" предлагает услуги в сфере сертификации и декларирования продукции.
Офис компании Яндекс в Москве
15 августа, 21:32РИА Новости
В "Яндексе" ответили на предложение ЕР изменить алгоритм подбора новостей
Вместе с тем компания отсутствует в реестре аккредитованных лиц, размещенном на сайте Росаккредитации, а значит, не имеет аккредитации в национальной системе аккредитации. Такая реклама прямо нарушает запрет, установленный законом о рекламе.
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ЯндексРоссияЭкономика
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