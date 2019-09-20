ФАС оштрафовала "Яндекс" за ненадлежащую рекламу

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала "Яндекс" на 100 тысяч рублей из-за ненадлежащей контекстной рекламы, сообщается на сайте службы.

Как отмечает служба, компания распространяла ненадлежащую контекстную рекламу, которая вела на сайт компании "ИТС Групп". В свою очередь, "ИТС Групп" получила от ведомства не административный штраф, а предупреждение, поскольку общество включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

"ИТС Групп" размещала в Яндекс.Директе рекламу услуг сертификации, при этом не имея необходимого разрешения от Росаккредитации. ООО "Яндекс" придется перечислить в бюджет Российской Федерации 100 тысяч рублей административного штрафа согласно вынесенному 19 сентября постановлению ФАС России", — говорится в сообщении.

Ранее комиссия ведомства установила, что рекламные объявления сопровождались текстом о содействии в подборе аккредитованных лиц для оценки соответствия. Объявления представляли собой гиперссылки для перехода на сайт, на котором "ИТС Групп" предлагает услуги в сфере сертификации и декларирования продукции.