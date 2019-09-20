Жительница Томской области родила пятого ребенка в 54 года

НОВОСИБИРСК, 20 сен — РИА Новости. Жительница Томской области в возрасте 54 лет успешно родила пятого ребенка, сообщает Сибирский государственный медуниверситет.
В вузе отметили, что женщина обратилась в университетскую клинику и сообщила, что хочет еще раз стать мамой. Ее лечащими врачами стали доценты кафедры акушерства и гинекологии, кандидаты медицинских наук Жанна Гайфулина и Татьяна Скороходова.
"Пациентка находится в отличной форме благодаря танцам, которыми она регулярно занимается, а также следит за своим здоровьем. В результате основные показатели здоровья были достаточными для того, чтобы позволить ей благополучно забеременеть", — отметила Скороходова.
Беременность протекала под постоянным контролем врачей, роды прошли в Томском областном перинатальном центре имени И. Д. Евтушенко.
Мама и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо.
"Подготовка к моей беременности и ее сопровождение потребовали огромной работы и особого мастерства врачей. Я начала свою подготовку еще в Светленской районной больнице, сотрудникам которой я очень благодарна. А команда врачей клиник СибГМУ помогла мне подготовиться к беременности и сопровождала меня на всем ее протяжении. Благодаря этому я в свои 54 года снова стала мамой. Для меня это большое счастье", — привели в вузе слова роженицы.
Она посоветовала всем женщинам, кто думает о ребенке, не сомневаться по поводу своего возраста, не бояться и пробовать.