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РИА Новости

Аслан Бжания исключил сотрудничество с избранным президентом Абхазии

14:59 20.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкАслан Бжания
Аслан Бжания
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Аслан Бжания. Архивное фото
СУХУМ, 20 сен - РИА Новости. Депутат парламента Абхазии Аслан Бжания, который в апреле был в тяжелом состоянии госпитализирован, заявил, что исключает любое сотрудничество с избранным главой государства Раулем Хаджимбой.
Хаджимба накануне заявил, что проигравший президентские выборы оппозиционер Алхас Квициния предлагал ему назначить Бжанию премьер-министром, на что получил отказ.
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"Я для себя исключаю сотрудничество на любой должности с незаконным, нелегитимным президентом", - сказал Бжания. Аудиозапись с его заявлением распространила пресс-служба Квицинии.
Изначально оппозиция планировала выдвигать на пост президента Абхазии Бжанию, но в апреле в тяжелом состоянии он был госпитализирован в Москве и до сих пор проходит лечение, но уже в Германии. Его сторонники утверждают, что Бжания был отравлен, поскольку, по их мнению, являлся фаворитом на президентских выборах.
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. ЦИК объявил итоговые результаты - победил Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов. Квициния 11 сентября подал иск в Верховный суд Абхазии о признании незаконными и недействительными итогов второго тура президентских выборов. В пятницу суд должен вынести решение по его заявлению.
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