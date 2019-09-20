Аслан Бжания исключил сотрудничество с избранным президентом Абхазии

СУХУМ, 20 сен - РИА Новости. Депутат парламента Абхазии Аслан Бжания, который в апреле был в тяжелом состоянии госпитализирован, заявил, что исключает любое сотрудничество с избранным главой государства Раулем Хаджимбой.

Хаджимба накануне заявил, что проигравший президентские выборы оппозиционер Алхас Квициния предлагал ему назначить Бжанию премьер-министром, на что получил отказ.

"Я для себя исключаю сотрудничество на любой должности с незаконным, нелегитимным президентом", - сказал Бжания. Аудиозапись с его заявлением распространила пресс-служба Квицинии.

Изначально оппозиция планировала выдвигать на пост президента Абхазии Бжанию, но в апреле в тяжелом состоянии он был госпитализирован в Москве и до сих пор проходит лечение, но уже в Германии. Его сторонники утверждают, что Бжания был отравлен, поскольку, по их мнению, являлся фаворитом на президентских выборах.