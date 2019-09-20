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РИА Новости

Охотник, которого искали два дня в кировском лесу, умер на руках волонтеров

14:56 20.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ВяткинБерезовый лес
Березовый лес
© РИА Новости / Владимир Вяткин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Охотник, поиски которого велись двое суток в лесах Кировской области, был найден местным жителем, но умер на руках волонтеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Кировской области.
Вечером 17 сентября в полицию города Омутнинск Кировской области обратилась женщина с заявлением о том, что ее 64-летний муж, уехавший рано утром на охоту, не вернулся. Сотрудники полиции приступили к поискам пропавшего мужчины. В 15-ти километрах от города была обнаружена его машина.
"Местность, где обнаружили автомобиль пропавшего охотника, труднопроходимая даже по нашим кировским меркам. Там много ям, оставшихся после добычи руды. Поэтому велика вероятность несчастного случая. К поискам были привлечены сотрудники полиции и одной из местных колоний, кинологи с разыскными собаками, волонтеры, местные жители", - рассказали в пресс-службе ведомства.
По словам собеседника агентства, один из местных охотников по известным ему охотничьим тропам нашел пропавшего мужчину спустя двое суток.
"Он был еще жив, но лежал обессиленный. Машины в те места проехать не могли, поэтому его шесть километров несли на руках. В это время он и умер. Пока трудно сказать, что конкретно стало причиной его гибели. Причину смерти установят эксперты", - рассказал собеседник агентства.
Лес
12 сентября, 13:02РИА Новости
В Тюменской области в лесу нашли тело мужчины
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УМВДКировская областьПроисшествия
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