Премьер: Болгария не в силах заставить ЕС снять санкции

Участники мероприятий, посвящённых празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига в ходе Русско-турецкой войны 1877−78 годов, у памятника царю-освободителю Александру II в Софии

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Болгария намерена развивать прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество с Россией, однако повлиять на снятие европейских санкций с РФ София не в силах, заявил в пятницу на заседании парламента премьер-министр балканской страны Бойко Борисов.

"Болгарии не по силам работать над снятием санкций против России. В Совете Европы за них (антироссийские санкции – ред.) голосуют все без исключения… Присутствует определенная доля лицемерия. Я пробовал осуществить такое посредничество, и все видели, что из этого вышло, но, возможно, однажды у нас все получится", - сказал премьер, которого цитирует агентство "Фокус".

Он добавил, что в настоящий момент происходит множество изменений на международной арене касательно РФ, "думаю, отношения между новым президентом Украины и РФ нормализуются, и если Минские договоренности будут соблюдаться, санкции отменят".

"В настоящее время крупные державы "бомбардируют" друг друга санкциями, это оказывает сильное влияние на торговлю и отношения", - добавил Борисов.