Премьер: Болгария не в силах заставить ЕС снять санкции

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Болгария намерена развивать прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество с Россией, однако повлиять на снятие европейских санкций с РФ София не в силах, заявил в пятницу на заседании парламента премьер-министр балканской страны Бойко Борисов.
"Болгарии не по силам работать над снятием санкций против России. В Совете Европы за них (антироссийские санкции – ред.) голосуют все без исключения… Присутствует определенная доля лицемерия. Я пробовал осуществить такое посредничество, и все видели, что из этого вышло, но, возможно, однажды у нас все получится", - сказал премьер, которого цитирует агентство "Фокус".
Он добавил, что в настоящий момент происходит множество изменений на международной арене касательно РФ, "думаю, отношения между новым президентом Украины и РФ нормализуются, и если Минские договоренности будут соблюдаться, санкции отменят".
"В настоящее время крупные державы "бомбардируют" друг друга санкциями, это оказывает сильное влияние на торговлю и отношения", - добавил Борисов.
По его словам, в Болгарии всегда говорили о том, что "Европа и НАТО являются нашими стратегическими партнерами, но мы проделали также довольно большую работу для пользы России, и руководство страны высоко это ценит, прагматично, исходя из интересов взаимной выгоды, мы продолжаем работать с Россией".