Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T14:51Z
https://ria.ru/20190920/1558898961.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152374/84/1523748423_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_5413da8c768ceae0dcfd0114cb521de8.jpg
РИА Новости

Премьер: Болгария не в силах заставить ЕС снять санкции

14:51 20.09.2019
1730
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУчастники мероприятий, посвящённых празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига в ходе Русско-турецкой войны 1877−78 годов, у памятника царю-освободителю Александру II в Софии
Участники мероприятий, посвящённых празднованию 140-летия освобождения Болгарии от османского ига в ходе Русско-турецкой войны 1877−78 годов, у памятника царю-освободителю Александру II в Софии
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Болгария намерена развивать прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество с Россией, однако повлиять на снятие европейских санкций с РФ София не в силах, заявил в пятницу на заседании парламента премьер-министр балканской страны Бойко Борисов.
"Болгарии не по силам работать над снятием санкций против России. В Совете Европы за них (антироссийские санкции – ред.) голосуют все без исключения… Присутствует определенная доля лицемерия. Я пробовал осуществить такое посредничество, и все видели, что из этого вышло, но, возможно, однажды у нас все получится", - сказал премьер, которого цитирует агентство "Фокус".
Он добавил, что в настоящий момент происходит множество изменений на международной арене касательно РФ, "думаю, отношения между новым президентом Украины и РФ нормализуются, и если Минские договоренности будут соблюдаться, санкции отменят".
"В настоящее время крупные державы "бомбардируют" друг друга санкциями, это оказывает сильное влияние на торговлю и отношения", - добавил Борисов.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
17 сентября, 19:34РИА Новости
Россия рассчитывает на готовность ГТС Болгарии к газу из "Турецкого потока"
По его словам, в Болгарии всегда говорили о том, что "Европа и НАТО являются нашими стратегическими партнерами, но мы проделали также довольно большую работу для пользы России, и руководство страны высоко это ценит, прагматично, исходя из интересов взаимной выгоды, мы продолжаем работать с Россией".
42144211
Обсудить 2
СанкцииБойко БорисовРоссияБолгарияВ мире
Рекомендуем
Статуя Фемиды
ВС Абхазии отказался признать итоги второго тура выборов недействительными
РИА
Новости
Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Фотография свадебного торжества Трумана Бурбанка
Оптическая иллюзия с бедрами невесты смутила пользователей Сети
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне
Трамп назвал Китай "в некотором роде" угрозой всему миру
Сезонное отключение горячей воды
Ученые рассказали о связи между водой из-под крана и раком
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников
Визит Мадуро в Россию готовится, заявил Песков
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
В ФСБ назвали причину ожесточенного сопротивления браконьеров из КНДР
Российский предприниматель Виктор Бут
Виктор Бут: первая за семь лет встреча с семьей была шоком, еле узнал дочь
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
Пожар в ТЦ Максим во Владивостоке
Во Владивостоке загорелся один из крупнейших в городе торговых центров
Дима, отдай. Путин на встрече с АСИ попросил передать ему бумаги напрямую
"Дима, отдай!" Путин пошутил об излишней бюрократии
Ученый держит в руках мозг человека, страдавшего болезнью Альцгеймера
Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17МИД прокомментировал претензии французских властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
Лента новостейМолния