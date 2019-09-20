Систему взыскания долгов с россиян ждут изменения, подтвердили в Минюсте

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Проект обновленной структуры нормативного правового регулирования в сфере возврата долгов физических лиц в РФ прошел обсуждение в Минюсте, далее планируется подготовка законопроекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, разработка указанного проекта Минюстом России совместно с Федеральной службой судебных приставов проходила в рамках плана мероприятий по реализации механизма "регуляторной гильотины".

"Проект структуры прошел обсуждение в Минюсте России. После завершения работы над проектом структуры будет разработан проект федерального закона "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц", одной из новелл которого предполагается установление обязательного досудебного (претензионного) порядка возврата просроченной задолженности физических лиц", - сообщили в Минюсте.

В четверг газета "Коммерсант" сообщила, что Минюст РФ разработал концепцию нового закона, по которой станет обязательным досудебный возврат задолженности, а в реестр ФССП должны будут включаться не только коллекторы, но и сами кредитные организации, а также МФО, ломбарды, операторы связи, управляющие компании ЖКХ, ресурсоснабжающие организации.