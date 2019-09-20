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РИА Новости

Систему взыскания долгов с россиян ждут изменения, подтвердили в Минюсте

14:51 20.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Проект обновленной структуры нормативного правового регулирования в сфере возврата долгов физических лиц в РФ прошел обсуждение в Минюсте, далее планируется подготовка законопроекта, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По данным министерства, разработка указанного проекта Минюстом России совместно с Федеральной службой судебных приставов проходила в рамках плана мероприятий по реализации механизма "регуляторной гильотины".
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"Проект структуры прошел обсуждение в Минюсте России. После завершения работы над проектом структуры будет разработан проект федерального закона "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц", одной из новелл которого предполагается установление обязательного досудебного (претензионного) порядка возврата просроченной задолженности физических лиц", - сообщили в Минюсте.
В четверг газета "Коммерсант" сообщила, что Минюст РФ разработал концепцию нового закона, по которой станет обязательным досудебный возврат задолженности, а в реестр ФССП должны будут включаться не только коллекторы, но и сами кредитные организации, а также МФО, ломбарды, операторы связи, управляющие компании ЖКХ, ресурсоснабжающие организации.
Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств (СРО НАПКА) Эльман Мехтиев сообщил РИА Новости, что коллекторы не ждут существенных перемен от изменения системы взыскания долгов россиян. Глава сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" Роман Макаров отметил, что процесс взыскания долгов с заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) уже сейчас предоставляет заемщикам отсрочку в 30 дней перед обращением МФО в суд.
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Федеральная служба судебных приставов РФРоссияОбщество
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