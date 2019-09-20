Синоптики пообещали москвичам заснеженные газоны в понедельник утром

"Ночью пробьются заряды снега, в твердой фазе, в столичном регионе это 6-7 миллиметров снега... то есть в понедельник москвичи утром и ночью увидят такие подзаснеженные газоны", - сказал Тишковец.

Он также отметил, что в ночные и утренние часы в понедельник температура в Москве будет от нуля до трех градусов, по области – от минус одного до плюс четырех.