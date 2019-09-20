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РИА Новости

Стали известны подробности убийства сотрудников спецсвязи в Брянске

14:49 20.09.2019 (обновлено: 21:49 20.09.2019)
40684
CC BY-SA 3.0 / Леонид Джепко / Железнодорожный вокзал Брянск-1
Железнодорожный вокзал Брянск-1
CC BY-SA 3.0 / Леонид Джепко /
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Преступники, убившие двух сотрудников спецсвязи в Брянске, похитили более семи миллионов рублей, сообщает канал РЕН ТВ.
Инцидент произошел накануне в Володарском районе. Мужчины дежурили на складе грузовых и почтовых отправлений и должны были отзваниваться каждые три часа, однако в установленное время не вышли на связь.
Александр Берхольд
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Рубил и стрелял: как риелтор, убивший двоих, оказался на свободе
Тогда коллеги отправились к ним в служебное помещение и обнаружили тела с огнестрельными ранениями.
Телеканал "Городской" сообщает, что злоумышленники стреляли жертвам в голову из пистолетов Макарова 1958 и 1960 годов выпуска.
Полиция ищет преступников, в городе ввели дополнительные меры безопасности. В районе мясокомбината досматривают все автомобили.
Возбуждены уголовные дела об убийстве, разбое и умышленном уничтожении или повреждении имущества.
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БрянскПроисшествия
Популярные комментарии
А вот обязательно было писать про выход на связь каждые 3часа??? РИА! Что за постава
20 сентября, 15:27
Павел Леонтьев
411004
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